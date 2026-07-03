JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldi

·43·Sport
JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldi

2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.

Shveysariya milliy jamoasi Jazoirni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi. Shu tariqa, turnirning keyingi bosqichi ishtirokchilari soni 13 taga yetdi.

Shveysariya ham kurashni davom ettiradi

Shveysariya Jazoirga qarshi uchrashuvda g‘alaba qozonib, JCH-2026ning eng kuchli 16 jamoasi qatoriga qo‘shildi.

Yevropaliklar endi chorak final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.

1/8 finalga chiqqan jamoalar

Hozirga qadar nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan terma jamoalar:

  • Paragvay;

  • Fransiya;

  • Kanada;

  • Marokash;

  • Portugaliya;

  • Ispaniya;

  • AQSH;

  • Belgiya;

  • Meksika;

  • Braziliya;

  • Norvegiya;

  • Angliya;

  • Shveysariya.

Yana uchta yo‘llanma qoldi

1/8 finalning qolgan uch ishtirokchisi quyidagi uchrashuvlar orqali aniqlanadi:

  • Argentina — Kabo-Verde;

  • Avstraliya — Misr;

  • Kolumbiya — Gana.

Ushbu bahslardan so‘ng JCH-2026 nimchorak finalining barcha ishtirokchilari va juftliklari to‘liq ma’lum bo‘ladi.

Turnir tobora hal qiluvchi pallaga kirib bormoqda va oldinda muxlislarni yanada keskin to‘qnashuvlar kutmoqda.

ShveytsariyaAlzhirParagvayFrantsiyaKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiMartines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiBugun, 10:30Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiRonaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiBugun, 10:28JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaJCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaBugun, 10:25Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi