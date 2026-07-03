JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldi
2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.
Shveysariya milliy jamoasi Jazoirni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi. Shu tariqa, turnirning keyingi bosqichi ishtirokchilari soni 13 taga yetdi.
Shveysariya ham kurashni davom ettiradi
Shveysariya Jazoirga qarshi uchrashuvda g‘alaba qozonib, JCH-2026ning eng kuchli 16 jamoasi qatoriga qo‘shildi.
Yevropaliklar endi chorak final yo‘llanmasi uchun kurash olib boradi.
1/8 finalga chiqqan jamoalar
Hozirga qadar nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan terma jamoalar:
Fransiya;
Marokash;
Portugaliya;
Ispaniya;
AQSH;
Belgiya;
Meksika;
Braziliya;
Norvegiya;
Angliya;
Shveysariya.
Yana uchta yo‘llanma qoldi
1/8 finalning qolgan uch ishtirokchisi quyidagi uchrashuvlar orqali aniqlanadi:
Argentina — Kabo-Verde;
Avstraliya — Misr;
Kolumbiya — Gana.
Ushbu bahslardan so‘ng JCH-2026 nimchorak finalining barcha ishtirokchilari va juftliklari to‘liq ma’lum bo‘ladi.
Turnir tobora hal qiluvchi pallaga kirib bormoqda va oldinda muxlislarni yanada keskin to‘qnashuvlar kutmoqda.
…