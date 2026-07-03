Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqda
Germaniya milliy jamoasida katta o‘zgarish kutilmoqda. Bosh murabbiy Yulian Nagelsmann lavozimidan ketadi.
Jurnalist Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Germaniya futbol federatsiyasi 38 yoshli mutaxassis bilan hamkorlikni yakunlashga qaror qilgan.
Frankfurtda uch soatlik yig‘ilish o‘tkazildi
Manba ma’lumotiga ko‘ra, 2 iyul kuni Frankfurt shahridagi Germaniya futbol federatsiyasi qarorgohida muhim yig‘ilish bo‘lib o‘tgan.
Uch soat davom etgan muhokamada Nagelsmannga milliy jamoadagi faoliyatini yakunlash taklif qilingan.
7 million yevro tovon puli to‘lanishi mumkin
Avvalroq Yulian Nagelsmannning shartnomasi belgilangan muddatdan oldin bekor qilinsa, unga 7 million yevro miqdorida tovon puli to‘lanishi mumkinligi xabar qilingan edi.
Hozircha murabbiyning ketishi va tovon puli miqdori bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan.
Jahon chempionatidagi natija hal qiluvchi bo‘ldi
Yulian Nagelsmann Germaniya milliy jamoasini 2023 yil sentyabr oyidan buyon boshqarib kelayotgan edi.
Biroq 2026 yilgi Jahon chempionatida nemislar kutilgan natijani qayd eta olmadi. Germaniya 1/16 finalda Paragvayga imkoniyatni boy berib, musobaqani erta tark etdi.
Mundialdagi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng murabbiyning kelajagi jiddiy muhokama ostida qolgan edi.
Germaniyada yangi davr boshlanadimi?
Nagelsmannning ketishi rasman tasdiqlansa, Germaniya futbol federatsiyasi tez orada yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi.
Endi asosiy savol — to‘rt karra jahon chempionlarini yangi bosqichga qaysi mutaxassis olib chiqadi?
…