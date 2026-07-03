Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqda

·29·Sport
Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqda

Germaniya milliy jamoasida katta o‘zgarish kutilmoqda. Bosh murabbiy Yulian Nagelsmann lavozimidan ketadi.

Jurnalist Fabritsio Romanoning xabar berishicha, Germaniya futbol federatsiyasi 38 yoshli mutaxassis bilan hamkorlikni yakunlashga qaror qilgan.

Frankfurtda uch soatlik yig‘ilish o‘tkazildi

Manba ma’lumotiga ko‘ra, 2 iyul kuni Frankfurt shahridagi Germaniya futbol federatsiyasi qarorgohida muhim yig‘ilish bo‘lib o‘tgan.

Uch soat davom etgan muhokamada Nagelsmannga milliy jamoadagi faoliyatini yakunlash taklif qilingan.

7 million yevro tovon puli to‘lanishi mumkin

Avvalroq Yulian Nagelsmannning shartnomasi belgilangan muddatdan oldin bekor qilinsa, unga 7 million yevro miqdorida tovon puli to‘lanishi mumkinligi xabar qilingan edi.

Hozircha murabbiyning ketishi va tovon puli miqdori bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan.

Jahon chempionatidagi natija hal qiluvchi bo‘ldi

Yulian Nagelsmann Germaniya milliy jamoasini 2023 yil sentyabr oyidan buyon boshqarib kelayotgan edi.

Biroq 2026 yilgi Jahon chempionatida nemislar kutilgan natijani qayd eta olmadi. Germaniya 1/16 finalda Paragvayga imkoniyatni boy berib, musobaqani erta tark etdi.

Mundialdagi ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng murabbiyning kelajagi jiddiy muhokama ostida qolgan edi.

Germaniyada yangi davr boshlanadimi?

Nagelsmannning ketishi rasman tasdiqlansa, Germaniya futbol federatsiyasi tez orada yangi bosh murabbiy izlashni boshlaydi.

Endi asosiy savol — to‘rt karra jahon chempionlarini yangi bosqichga qaysi mutaxassis olib chiqadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiMartines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiBugun, 10:30Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiRonaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiBugun, 10:28JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaJCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaBugun, 10:25Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi