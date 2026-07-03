Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandi

·140·Sport
Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandi

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo Portugaliya milliy terma jamoasidagi uzoq va muvaffaqiyatli faoliyatiga nuqta qoʻyishga qaror qildi. Hozirda davom etayotgan Jahon chempionati 41 yoshli hujumchi uchun xalqaro maydondagi soʻnggi turnir boʻladi. Bu haqda futbolchining singlisi Katia Aveiro rasmiy bayonot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Katia Aveironing soʻzlariga koʻra, Al-Nassr hujumchisi ushbu mundialdan soʻng terma jamoa bilan xayrlashadi va 2028-yilgi Yevropa chempionatida ishtirok etishni rejalashtirmayapti. Sport TV telekanaliga bergan intervyusida u akasining kelajagi borasida ishonchli maʼlumotlarga ega ekanligini taʼkidlab, ushbu musobaqa Cristiano uchun «soʻnggi raqs» ekanligini maʼlum qildi.

Afsonaviy yoʻlning yakuni

Ronaldo Portugaliya libosida 20 yildan ortiq vaqt davomida toʻp surib, koʻplab rekordlarni yangiladi. U Jahon chempionatlari tarixida pley-off bosqichida maydonga tushgan ilk 41 yoshli futbolchiga aylandi. Xorvatiyaga qarshi kechgan dramatik bahsda (2:1) penaltidan gol urib, oʻzining pley-offlardagi debyut golini ham rasmiylashtirdi.

«Men ega boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, siz u bilan xayrlashishingiz mumkin. Bugun emas, lekin ushbu turnir uning terma jamoadagi soʻnggi chiqishi boʻladi. Men buni ishonchli manbalarga tayanib aytmoqdaman», — deya qoʻshimcha qildi Katia Aveiro akasining qarorini sharhlar ekan.

Tanqidlar va oilaviy qoʻllab-quvvatlash

Soʻnggi vaqtlarda Ronaldoning yoshi va uning jamoa oʻyiniga taʼsiri borasida koʻplab tanqidiy fikrlar yangramoqda. Biroq, uning oilasi futbolchining erishgan yutuqlari har qanday negativdan ustun ekanini taʼkidlamoqda. Katia Aveironing fikricha, futbolni tushunadigan har bir inson Ronaldoni hurmat qilishi shart.

«Aqlli insonlar va futbolni chindan sevadiganlar Ronaldoni qadrlashadi. U 20 yildan beri barcha chegaralarni buzib kelmoqda. Onamiz chekkan azoblar va biz bosib oʻtgan yoʻlni hisobga olsak, qandaydir tanqidlar bizning baxtimizga soya sola olmaydi», — deydi u.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi nimchorak finalda Ispaniyaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ronaldo esa bosimga qaramay, xotirjamlikni saqlab qolgan va oʻzining soʻnggi xalqaro turnirida gʻalaba bilan xayrlashishni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yangilik bir davrning yakuni sifatida qabul qilinmoqda, zero Ronaldoning oʻyinlari butun bir avlodni futbolga oshno qilgan edi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqLuis de la Fuente: Lamine Yamal hali JCh-2026 dagi eng yaxshi oʻyinini koʻrsatgani yoʻqBugun, 12:53Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiLiverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga Anfield stadionida haykal oʻrnatdiBugun, 12:32Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...Bugun, 12:25Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi