Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini yakunlamoqda: «Soʻnggi raqs» tasdiqlandi
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo Portugaliya milliy terma jamoasidagi uzoq va muvaffaqiyatli faoliyatiga nuqta qoʻyishga qaror qildi. Hozirda davom etayotgan Jahon chempionati 41 yoshli hujumchi uchun xalqaro maydondagi soʻnggi turnir boʻladi. Bu haqda futbolchining singlisi Katia Aveiro rasmiy bayonot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Katia Aveironing soʻzlariga koʻra, Al-Nassr hujumchisi ushbu mundialdan soʻng terma jamoa bilan xayrlashadi va 2028-yilgi Yevropa chempionatida ishtirok etishni rejalashtirmayapti. Sport TV telekanaliga bergan intervyusida u akasining kelajagi borasida ishonchli maʼlumotlarga ega ekanligini taʼkidlab, ushbu musobaqa Cristiano uchun «soʻnggi raqs» ekanligini maʼlum qildi.
Afsonaviy yoʻlning yakuniRonaldo Portugaliya libosida 20 yildan ortiq vaqt davomida toʻp surib, koʻplab rekordlarni yangiladi. U Jahon chempionatlari tarixida pley-off bosqichida maydonga tushgan ilk 41 yoshli futbolchiga aylandi. Xorvatiyaga qarshi kechgan dramatik bahsda (2:1) penaltidan gol urib, oʻzining pley-offlardagi debyut golini ham rasmiylashtirdi.
«Men ega boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, siz u bilan xayrlashishingiz mumkin. Bugun emas, lekin ushbu turnir uning terma jamoadagi soʻnggi chiqishi boʻladi. Men buni ishonchli manbalarga tayanib aytmoqdaman», — deya qoʻshimcha qildi Katia Aveiro akasining qarorini sharhlar ekan.
Tanqidlar va oilaviy qoʻllab-quvvatlashSoʻnggi vaqtlarda Ronaldoning yoshi va uning jamoa oʻyiniga taʼsiri borasida koʻplab tanqidiy fikrlar yangramoqda. Biroq, uning oilasi futbolchining erishgan yutuqlari har qanday negativdan ustun ekanini taʼkidlamoqda. Katia Aveironing fikricha, futbolni tushunadigan har bir inson Ronaldoni hurmat qilishi shart.
«Aqlli insonlar va futbolni chindan sevadiganlar Ronaldoni qadrlashadi. U 20 yildan beri barcha chegaralarni buzib kelmoqda. Onamiz chekkan azoblar va biz bosib oʻtgan yoʻlni hisobga olsak, qandaydir tanqidlar bizning baxtimizga soya sola olmaydi», — deydi u.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi nimchorak finalda Ispaniyaga qarshi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Ronaldo esa bosimga qaramay, xotirjamlikni saqlab qolgan va oʻzining soʻnggi xalqaro turnirida gʻalaba bilan xayrlashishni maqsad qilgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yangilik bir davrning yakuni sifatida qabul qilinmoqda, zero Ronaldoning oʻyinlari butun bir avlodni futbolga oshno qilgan edi.
…