Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandi

·0·Dunyo
Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandi

Tailandning Pxuket xalqaro aeroportida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi. Ularning yuklaridan 26 kilogrammdan ortiq kannabis mahsulotlari topilgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar 26 yoshli fuqarolarni ushbu mahsulotlarni bojxona rasmiylashtiruvisiz mamlakatdan olib chiqishga uringanlikda gumon qilmoqda.

Shubhali yuklar aeroportda aniqlandi

Tailand bojxona xizmati ma’lumotiga ko‘ra, voqea 1 iyul kuni Pxuket xalqaro aeroportida yuklarni tekshirish jarayonida sodir bo‘lgan.

Ikki nafar O‘zbekiston fuqarosining chemodanlaridan vakuumli qadoqlangan quritilgan kannabis gullari, kannabis smolasi hamda qayta ishlangan mahsulotlar topilgan.

Birinchi fuqaroning yukidan nima chiqdi?

Birinchi gumonlanuvchiga tegishli to‘rtta yukdan ikkitasi bojxona xodimlarida shubha uyg‘otgan.

Tekshiruv natijasida:

  • umumiy og‘irligi 9,8 kilogramm bo‘lgan 30 ta qadoq quritilgan kannabis;

  • 1,03 kilogramm og‘irlikdagi 14 dona qayta ishlangan kannabis mahsuloti

aniqlangan.

Ikkinchi chemodanda ham katta miqdorda mahsulot bo‘lgan

Ikkinchi O‘zbekiston fuqarosining yuklaridan esa:

  • 9,8 kilogramm quritilgan kannabis;

  • 4,1 kilogramm kannabis smolasi;

  • 2 kilogramm turli qayta ishlangan kannabis mahsulotlari

topilgan.

Shu tariqa, musodara qilingan mahsulotlarning umumiy og‘irligi 26 kilogrammdan oshgan.

Ularni qanday jazo kutishi mumkin?

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ikki shaxsga nisbatan Tailandning 2017 yilgi Bojxona to‘g‘risidagi qonuni asosida ayblov qo‘yilganini ma’lum qildi.

Ular tovarlarni bojxona qoidalariga rioya qilmasdan mamlakatdan olib chiqishga urinishda, shuningdek, giyohvandlik vositalari va nazorat qilinadigan o‘simliklar muomalasiga oid qonunchilikni buzishda gumon qilinmoqda.

Tailand qonunchiligiga ko‘ra, bunday huquqbuzarlik uchun har bir kilogramm kannabis hisobiga 30 ming batgacha jarima yoki sud qarori asosida ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanishi mumkin.

Tergov davom etmoqda

Qo‘lga olingan fuqarolar va musodara qilingan ashyoviy dalillar keyingi tergov harakatlari uchun Sakxu politsiya bo‘limiga topshirilgan.

Tailand bojxona xizmati kannabis mahsulotlarini mamlakatdan noqonuniy olib chiqish jinoyat hisoblanishini yana bir bor eslatdi.

Mahalliy nashrlarga ko‘ra, so‘nggi vaqtlarda xorijlik sayyohlar ishtirokidagi shunday hodisalar ko‘paygan. Shu sabab Pxuket ma’muriyati kannabis mahsulotlari aylanmasi ustidan nazoratni yanada kuchaytirish tarafdori ekanini bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiIsyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiBugun, 09:37Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiBugun, 09:33Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Bugun, 02:46Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiKecha, 22:00Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiKecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi