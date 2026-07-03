Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandi
Tailandning Pxuket xalqaro aeroportida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi. Ularning yuklaridan 26 kilogrammdan ortiq kannabis mahsulotlari topilgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar 26 yoshli fuqarolarni ushbu mahsulotlarni bojxona rasmiylashtiruvisiz mamlakatdan olib chiqishga uringanlikda gumon qilmoqda.
Shubhali yuklar aeroportda aniqlandi
Tailand bojxona xizmati ma’lumotiga ko‘ra, voqea 1 iyul kuni Pxuket xalqaro aeroportida yuklarni tekshirish jarayonida sodir bo‘lgan.
Ikki nafar O‘zbekiston fuqarosining chemodanlaridan vakuumli qadoqlangan quritilgan kannabis gullari, kannabis smolasi hamda qayta ishlangan mahsulotlar topilgan.
Birinchi fuqaroning yukidan nima chiqdi?
Birinchi gumonlanuvchiga tegishli to‘rtta yukdan ikkitasi bojxona xodimlarida shubha uyg‘otgan.
Tekshiruv natijasida:
umumiy og‘irligi 9,8 kilogramm bo‘lgan 30 ta qadoq quritilgan kannabis;
1,03 kilogramm og‘irlikdagi 14 dona qayta ishlangan kannabis mahsuloti
aniqlangan.
Ikkinchi chemodanda ham katta miqdorda mahsulot bo‘lgan
Ikkinchi O‘zbekiston fuqarosining yuklaridan esa:
9,8 kilogramm quritilgan kannabis;
4,1 kilogramm kannabis smolasi;
2 kilogramm turli qayta ishlangan kannabis mahsulotlari
topilgan.
Shu tariqa, musodara qilingan mahsulotlarning umumiy og‘irligi 26 kilogrammdan oshgan.
Ularni qanday jazo kutishi mumkin?
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ikki shaxsga nisbatan Tailandning 2017 yilgi Bojxona to‘g‘risidagi qonuni asosida ayblov qo‘yilganini ma’lum qildi.
Ular tovarlarni bojxona qoidalariga rioya qilmasdan mamlakatdan olib chiqishga urinishda, shuningdek, giyohvandlik vositalari va nazorat qilinadigan o‘simliklar muomalasiga oid qonunchilikni buzishda gumon qilinmoqda.
Tailand qonunchiligiga ko‘ra, bunday huquqbuzarlik uchun har bir kilogramm kannabis hisobiga 30 ming batgacha jarima yoki sud qarori asosida ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanishi mumkin.
Tergov davom etmoqda
Qo‘lga olingan fuqarolar va musodara qilingan ashyoviy dalillar keyingi tergov harakatlari uchun Sakxu politsiya bo‘limiga topshirilgan.
Tailand bojxona xizmati kannabis mahsulotlarini mamlakatdan noqonuniy olib chiqish jinoyat hisoblanishini yana bir bor eslatdi.
Mahalliy nashrlarga ko‘ra, so‘nggi vaqtlarda xorijlik sayyohlar ishtirokidagi shunday hodisalar ko‘paygan. Shu sabab Pxuket ma’muriyati kannabis mahsulotlari aylanmasi ustidan nazoratni yanada kuchaytirish tarafdori ekanini bildirgan.
…