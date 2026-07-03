6 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Ipotekabank — 11 905 so‘m.
• Hayotbank — 11 930 so‘m.
6 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 60–61 so‘m atrofida oshishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Ipotekabank — 11 905 so‘m.
• OFB — 11 905 so‘m.
• Asakabank — 11 900 so‘m.
• Infinbank — 11 900 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 11 930 so‘m.
• Asakabank — 11 950 so‘m.
• Xalq banki — 12 040 so‘m.
• Octobank — 12 040 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…