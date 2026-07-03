Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdi

·44·Sport
Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdi

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoasining o‘yinini baholadi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, bunday uchrashuvlarda faqat iste’dodning o‘zi yetarli emas — intizom, jamoaviylik va kuchli xarakter ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

«Jahon chempionatida oson o‘yin bo‘lmaydi»

Martines mundial pley-offida har bir imkoniyatdan unumli foydalanish kerakligini ta’kidladi.

«Jahon chempionatlarida oson o‘yinlar bo‘lmaydi. Yaxshi imkoniyatga ega bo‘lsangiz, demak, gol urishingiz kerak», — dedi u.

Birinchi bo‘limdan mamnun qoldi

Portugaliya bosh murabbiyining fikricha, jamoa birinchi bo‘limda raqib harakatlarini to‘g‘ri tahlil qilib, hujumda ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratgan.

«Birinchi bo‘lim har tomonlama ajoyib o‘tdi. Biz o‘yinni yaxshi o‘qidik va hujumning hal qiluvchi hududlarida ko‘plab vaziyatlar yaratdik», — dedi Martines.

«Xorvatiyaga qarshi xavf doimo mavjud»

Mutaxassis Xorvatiya kabi tajribali jamoalarga qarshi uchrashuvlarda bir lahzaga ham e’tiborni susaytirish mumkin emasligini qayd etdi.

«Xorvatiya kabi jamoalarga qarshi har doim xavf mavjud. Bunday o‘yinlarda jamoaviy harakatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega».

Portugaliya goldan keyin ham sinmadi

Martines jamoasi gol o‘tkazib yuborganidan keyin ham ishonchni yo‘qotmaganini alohida ta’kidladi.

Zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar ham uchrashuv taqdiriga ta’sir ko‘rsatgan.

«Gol o‘tkazib yuborganimizdan keyin ham o‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik. Zaxiradan tushgan futbolchilardan ham foydalandik, chunki ular bunga tayyor edi», — dedi murabbiy.

«Iste’dod, intizom va yurak kerak»

Portugaliya ustozi Jahon chempionatida mutlaqo mukammal o‘yin ko‘rsatish qiyinligini ta’kidladi.

«Jahon chempionatida ideal o‘yin bo‘lmaydi. Bu yerda iste’dod, intizom va yurak bilan o‘ynash talab etiladi».

Uning fikricha, aynan shu ruhiyat Portugaliyaga murakkab uchrashuvlarda g‘alaba qozonishga yordam beradi.

G‘alaba marhumlar xotirasiga bag‘ishlandi

Martines futbolchilar Portugaliya sharafini himoya qilishdan zavq olganini aytdi.

Shuningdek, jamoa maydonga Rikardu Karvalyuning otasi, Diogu Jota va uning akasi Andrening xotirasi uchun ham tushganini ta’kidladi.

«Biz Rikardu Karvalyuning otasi, shuningdek, Diogu Jota va uning akasi Andrening xotirasi uchun ham maydonga tushdik», — deya Martines so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.

Portugaliyaning Xorvatiyaga qarshi g‘alabasida nafaqat mahorat, balki kuchli iroda va jamoaviy ruh ham muhim o‘rin tutdi.

Roberto MartinesPortugaliyaXorvatiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiRonaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiBugun, 10:28JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaJCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaBugun, 10:25Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi