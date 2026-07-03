Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdi
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoasining o‘yinini baholadi.
Mutaxassisning ta’kidlashicha, bunday uchrashuvlarda faqat iste’dodning o‘zi yetarli emas — intizom, jamoaviylik va kuchli xarakter ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
«Jahon chempionatida oson o‘yin bo‘lmaydi»
Martines mundial pley-offida har bir imkoniyatdan unumli foydalanish kerakligini ta’kidladi.
«Jahon chempionatlarida oson o‘yinlar bo‘lmaydi. Yaxshi imkoniyatga ega bo‘lsangiz, demak, gol urishingiz kerak», — dedi u.
Birinchi bo‘limdan mamnun qoldi
Portugaliya bosh murabbiyining fikricha, jamoa birinchi bo‘limda raqib harakatlarini to‘g‘ri tahlil qilib, hujumda ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratgan.
«Birinchi bo‘lim har tomonlama ajoyib o‘tdi. Biz o‘yinni yaxshi o‘qidik va hujumning hal qiluvchi hududlarida ko‘plab vaziyatlar yaratdik», — dedi Martines.
«Xorvatiyaga qarshi xavf doimo mavjud»
Mutaxassis Xorvatiya kabi tajribali jamoalarga qarshi uchrashuvlarda bir lahzaga ham e’tiborni susaytirish mumkin emasligini qayd etdi.
«Xorvatiya kabi jamoalarga qarshi har doim xavf mavjud. Bunday o‘yinlarda jamoaviy harakatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega».
Portugaliya goldan keyin ham sinmadi
Martines jamoasi gol o‘tkazib yuborganidan keyin ham ishonchni yo‘qotmaganini alohida ta’kidladi.
Zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar ham uchrashuv taqdiriga ta’sir ko‘rsatgan.
«Gol o‘tkazib yuborganimizdan keyin ham o‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik. Zaxiradan tushgan futbolchilardan ham foydalandik, chunki ular bunga tayyor edi», — dedi murabbiy.
«Iste’dod, intizom va yurak kerak»
Portugaliya ustozi Jahon chempionatida mutlaqo mukammal o‘yin ko‘rsatish qiyinligini ta’kidladi.
«Jahon chempionatida ideal o‘yin bo‘lmaydi. Bu yerda iste’dod, intizom va yurak bilan o‘ynash talab etiladi».
Uning fikricha, aynan shu ruhiyat Portugaliyaga murakkab uchrashuvlarda g‘alaba qozonishga yordam beradi.
G‘alaba marhumlar xotirasiga bag‘ishlandi
Martines futbolchilar Portugaliya sharafini himoya qilishdan zavq olganini aytdi.
Shuningdek, jamoa maydonga Rikardu Karvalyuning otasi, Diogu Jota va uning akasi Andrening xotirasi uchun ham tushganini ta’kidladi.
«Biz Rikardu Karvalyuning otasi, shuningdek, Diogu Jota va uning akasi Andrening xotirasi uchun ham maydonga tushdik», — deya Martines so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.
Portugaliyaning Xorvatiyaga qarshi g‘alabasida nafaqat mahorat, balki kuchli iroda va jamoaviy ruh ham muhim o‘rin tutdi.
…