2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi

·0·Jamiyat
2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi

Toshkent shahri va Andijon viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida pora olish hamda davlat yerini noqonuniy sotishga urinish bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi.

Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ishtirokida o‘tkazilgan operatsiyalarda gumonlanuvchilar pul olayotgan vaqtda ushlangan. Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi.

Kadastr inspektori 2 ming dollar bilan ushlandi

Birinchi holat DXXning Call-markaziga kelib tushgan murojaat asosida fosh etilgan.

DXXning Toshkent shahar boshqarmasi hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.

Tadbir davomida Kadastr agentligining Yashnobod tuman bo‘limi bosh inspektori uchinchi shaxs orqali 2 ming AQSH dollarini olgan vaqtida qo‘lga olingan.

Pul nima uchun talab qilingan?

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, bosh inspektor o‘z xizmat mavqeidan foydalanib, mahalliy fuqaro tomonidan noqonuniy o‘rnatilgan yengil konstruksiyali qurilmalarni buzdirmaslikni va’da qilgan.

Shuningdek, fuqaroga nisbatan jarima qo‘llamaslik evaziga 2 ming dollar talab qilgani aytilmoqda.

Andijonda 40 sotix davlat yerini sotmoqchi bo‘lgan

Ikkinchi holat Andijon shahrida qayd etildi.

1984 yilda tug‘ilgan fuqaro xaridorga Andijon tumanidagi davlat zaxirasiga tegishli 40 sotix yer maydonini go‘yoki E-auksion orqali yutib olganini aytgan.

U yerni kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.

160 ming dollar talab qilgan

Gumonlanuvchi ushbu xizmat evaziga 160 ming AQSH dollari talab qilgan.

DXX, ichki ishlar organlari va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 80 ming dollarni olgan vaqtida ushlangan.

Tergov harakatlari davom etmoqda

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.

Hozirda voqealarning barcha tafsilotlarini aniqlash va boshqa ehtimoliy ishtirokchilarni tekshirish maqsadida tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildiBugun, 09:41600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandiKecha, 23:01Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiKecha, 20:11Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiAndijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiKecha, 18:58Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaQizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaKecha, 13:47Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiAndijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiKecha, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi