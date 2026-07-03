2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi
Toshkent shahri va Andijon viloyatida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida pora olish hamda davlat yerini noqonuniy sotishga urinish bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi.
Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ishtirokida o‘tkazilgan operatsiyalarda gumonlanuvchilar pul olayotgan vaqtda ushlangan. Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi.
Kadastr inspektori 2 ming dollar bilan ushlandi
Birinchi holat DXXning Call-markaziga kelib tushgan murojaat asosida fosh etilgan.
DXXning Toshkent shahar boshqarmasi hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.
Tadbir davomida Kadastr agentligining Yashnobod tuman bo‘limi bosh inspektori uchinchi shaxs orqali 2 ming AQSH dollarini olgan vaqtida qo‘lga olingan.
Pul nima uchun talab qilingan?
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, bosh inspektor o‘z xizmat mavqeidan foydalanib, mahalliy fuqaro tomonidan noqonuniy o‘rnatilgan yengil konstruksiyali qurilmalarni buzdirmaslikni va’da qilgan.
Shuningdek, fuqaroga nisbatan jarima qo‘llamaslik evaziga 2 ming dollar talab qilgani aytilmoqda.
Andijonda 40 sotix davlat yerini sotmoqchi bo‘lgan
Ikkinchi holat Andijon shahrida qayd etildi.
1984 yilda tug‘ilgan fuqaro xaridorga Andijon tumanidagi davlat zaxirasiga tegishli 40 sotix yer maydonini go‘yoki E-auksion orqali yutib olganini aytgan.
U yerni kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.
160 ming dollar talab qilgan
Gumonlanuvchi ushbu xizmat evaziga 160 ming AQSH dollari talab qilgan.
DXX, ichki ishlar organlari va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 80 ming dollarni olgan vaqtida ushlangan.
Tergov harakatlari davom etmoqda
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan.
Hozirda voqealarning barcha tafsilotlarini aniqlash va boshqa ehtimoliy ishtirokchilarni tekshirish maqsadida tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
…