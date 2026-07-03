JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqda
2026 yilgi Jahon chempionati pley-off bosqichida yana bir intrigali juftlik shakllandi.
Portugaliya Xorvatiyani 2:1 hisobida irodali tarzda mag‘lub etdi va 1/8 finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Shu tariqa, nimchorak finalning oltita juftligi ma’lum bo‘ldi.
Portugaliya Xorvatiya to‘sig‘idan o‘tdi
Portugaliya milliy jamoasi 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi murakkab uchrashuv o‘tkazdi.
Portugaliyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Endi jamoani Ispaniyaga qarshi turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri kutib turibdi.
1/8 finalning ma’lum bo‘lgan juftliklari
Hozirga qadar nimchorak finalning quyidagi oltita juftligi aniqlandi:
Kanada — Marokash;
Paragvay — Fransiya;
Braziliya — Norvegiya;
Meksika — Angliya;
Portugaliya — Ispaniya;
AQSH — Belgiya.
Qolgan juftliklar qanday aniqlanadi?
1/8 finalning qolgan ikki juftligi quyidagi uchrashuvlar natijasiga ko‘ra shakllanadi:
Shveysariya — Jazoir;
Kolumbiya — Gana;
Avstraliya — Misr;
Argentina — Kabo-Verde.
Jahon chempionati hal qiluvchi pallaga kirib bormoqda. Ayniqsa, Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi Iberiya derbisi nimchorak finalning eng katta afishalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…