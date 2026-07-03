JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqda

·0·Sport
JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqda

2026 yilgi Jahon chempionati pley-off bosqichida yana bir intrigali juftlik shakllandi.

Portugaliya Xorvatiyani 2:1 hisobida irodali tarzda mag‘lub etdi va 1/8 finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Shu tariqa, nimchorak finalning oltita juftligi ma’lum bo‘ldi.

Portugaliya Xorvatiya to‘sig‘idan o‘tdi

Portugaliya milliy jamoasi 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi murakkab uchrashuv o‘tkazdi.

Portugaliyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

Endi jamoani Ispaniyaga qarshi turnirning eng kutilgan uchrashuvlaridan biri kutib turibdi.

1/8 finalning ma’lum bo‘lgan juftliklari

Hozirga qadar nimchorak finalning quyidagi oltita juftligi aniqlandi:

  • Kanada — Marokash;

  • Paragvay — Fransiya;

  • Braziliya — Norvegiya;

  • Meksika — Angliya;

  • Portugaliya — Ispaniya;

  • AQSH — Belgiya.

Qolgan juftliklar qanday aniqlanadi?

1/8 finalning qolgan ikki juftligi quyidagi uchrashuvlar natijasiga ko‘ra shakllanadi:

  • Shveysariya — Jazoir;

  • Kolumbiya — Gana;

  • Avstraliya — Misr;

  • Argentina — Kabo-Verde.

Jahon chempionati hal qiluvchi pallaga kirib bormoqda. Ayniqsa, Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi Iberiya derbisi nimchorak finalning eng katta afishalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22Embolo va Ndoy Shveysariyani 1/8 finalga olib chiqdiEmbolo va Ndoy Shveysariyani 1/8 finalga olib chiqdiBugun, 10:20De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»Bugun, 07:46Arnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiArnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiBugun, 07:44Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun, 07:41Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiShveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 07:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi