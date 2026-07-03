SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqda

·29·Texno
SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik sanoatda inqilob qilishda davom etmoqda. Florida shtatidagi Keneddi kosmik markazi hududida qad koʻtarayotgan Gigabay deb nomlangan ulkan ishlab chiqarish majmuasi oʻzining maksimal balandligiga yetdi. Ushbu bino nafaqat oʻzining hajmi, balki strategik ahamiyati bilan ham jahon kosmonavtikasi tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASASpaceflight nashri vakili @_MaxQ_ tomonidan eʼlon qilingan aerofotosuratlarda yangi majmuaning koʻlami yaqqol namoyon boʻlgan. Gigabay zavodi dunyodagi eng yirik inshootlardan biri boʻlib, u yiliga mingga yaqin Starship kosmik kemalarini yigʻishga moʻljallangan. Bu koʻrsatkich SpaceX kompaniyasining Marsni oʻzlashtirish va koʻp marta ishlatiladigan raketalar tizimini ommaviylashtirish borasidagi ulkan rejalarining bir qismidir.

Kosmik qirgʻoqning yangi qiyofasi

Suratlarda Gigabay binosi bilan bir qatorda, tarixiy Vehicle Assembly Building (VAB) inshooti ham koʻzga tashlanadi. Bu ikki bino yonma-yon turishi ramziy maʼnoga ega: oʻtmishdagi Apollon missiyalari tayyorlangan joyda endi kelajakning eng qudratli raketalari yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LC-39A maydonchasida Starship uchun moʻljallangan yangi start minorasi qurilishi ham yakuniy bosqichga kirgan.

Hozirda start minorasining eng yuqori qismiga Amerika Qoʻshma Shtatlari bayrogʻi oʻrnatilgani qurilish ishlarining asosiy qismi bitganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Roberts Road hududida ham infratuzilmani kengaytirish ishlari jadal davom etmoqda. Bu yerda SpaceX oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va logistika tizimini takomillashtirishni maqsad qilgan.

Sinovlar va kelajakdagi rejalar

SpaceX hozircha Starship tizimining (Super Heavy tezlatgichi va kema) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirdi. 2025-yilda aynan qancha raketa yigʻilishi hozircha nomaʼlum boʻlsa-da, Gigabay ishga tushishi bilan bu jarayon keskin tezlashadi. Yaqinda kompaniya Ship 40 kemasining Raptor dvigatellarini 60 soniya davomida statik yoqish sinovini muvaffaqiyatli oʻtkazganini ham maʼlum qildi.

Ushbu loyihalar SpaceX kompaniyasining nafaqat texnologik, balki iqtisodiy ustunligini ham taʼminlaydi. Raketalarni konveyer usulida, katta miqdorda ishlab chiqarish kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni koinotga chiqarish va global internet tarmoqlaridan foydalanishda yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Florida shtatidagi "Kosmik qirgʻoq" oʻz qiyofasini butunlay oʻzgartirmoqda. Gigabay zavodi va yangi start maydonchalari insoniyatning koʻp sayyorali turga aylanishi yoʻlidagi eng yirik moddiy qadamlardan biri boʻlib xizmat qiladi.

SpaceXStarshipIlon MaskGigabayKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiPegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiBugun, 10:30Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiMicrosoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiBugun, 08:27Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi