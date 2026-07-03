SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqda
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik sanoatda inqilob qilishda davom etmoqda. Florida shtatidagi Keneddi kosmik markazi hududida qad koʻtarayotgan Gigabay deb nomlangan ulkan ishlab chiqarish majmuasi oʻzining maksimal balandligiga yetdi. Ushbu bino nafaqat oʻzining hajmi, balki strategik ahamiyati bilan ham jahon kosmonavtikasi tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NASASpaceflight nashri vakili @_MaxQ_ tomonidan eʼlon qilingan aerofotosuratlarda yangi majmuaning koʻlami yaqqol namoyon boʻlgan. Gigabay zavodi dunyodagi eng yirik inshootlardan biri boʻlib, u yiliga mingga yaqin Starship kosmik kemalarini yigʻishga moʻljallangan. Bu koʻrsatkich SpaceX kompaniyasining Marsni oʻzlashtirish va koʻp marta ishlatiladigan raketalar tizimini ommaviylashtirish borasidagi ulkan rejalarining bir qismidir.
Kosmik qirgʻoqning yangi qiyofasiSuratlarda Gigabay binosi bilan bir qatorda, tarixiy Vehicle Assembly Building (VAB) inshooti ham koʻzga tashlanadi. Bu ikki bino yonma-yon turishi ramziy maʼnoga ega: oʻtmishdagi Apollon missiyalari tayyorlangan joyda endi kelajakning eng qudratli raketalari yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LC-39A maydonchasida Starship uchun moʻljallangan yangi start minorasi qurilishi ham yakuniy bosqichga kirgan.
Hozirda start minorasining eng yuqori qismiga Amerika Qoʻshma Shtatlari bayrogʻi oʻrnatilgani qurilish ishlarining asosiy qismi bitganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Roberts Road hududida ham infratuzilmani kengaytirish ishlari jadal davom etmoqda. Bu yerda SpaceX oʻzining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va logistika tizimini takomillashtirishni maqsad qilgan.
Sinovlar va kelajakdagi rejalarSpaceX hozircha Starship tizimining (Super Heavy tezlatgichi va kema) beshta muvaffaqiyatli sinov parvozini amalga oshirdi. 2025-yilda aynan qancha raketa yigʻilishi hozircha nomaʼlum boʻlsa-da, Gigabay ishga tushishi bilan bu jarayon keskin tezlashadi. Yaqinda kompaniya Ship 40 kemasining Raptor dvigatellarini 60 soniya davomida statik yoqish sinovini muvaffaqiyatli oʻtkazganini ham maʼlum qildi.
Ushbu loyihalar SpaceX kompaniyasining nafaqat texnologik, balki iqtisodiy ustunligini ham taʼminlaydi. Raketalarni konveyer usulida, katta miqdorda ishlab chiqarish kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarni koinotga chiqarish va global internet tarmoqlaridan foydalanishda yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Florida shtatidagi "Kosmik qirgʻoq" oʻz qiyofasini butunlay oʻzgartirmoqda. Gigabay zavodi va yangi start maydonchalari insoniyatning koʻp sayyorali turga aylanishi yoʻlidagi eng yirik moddiy qadamlardan biri boʻlib xizmat qiladi.
…