«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi

·16·Jamiyat
«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi

«O‘zgidromet» 4–6 iyul kunlari kutilayotgan yomg‘irlar munosabati bilan tezkor ogohlantirish e’lon qildi.

Ma’lum qilinishicha, respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Ayrim joylarda yomg‘ir suvlarining to‘planishi hududlarni suv bosishiga olib kelishi ehtimoli ham bor.

Qashqadaryo viloyati

Sel xavfi quyidagi tumanlarda kuzatilishi mumkin:

  • Yakkabog‘;

  • Dehqonobod;

  • Chiroqchi;

  • Kitob;

  • Shahrisabz;

  • Qamashi;

  • G‘uzor.

Surxondaryo viloyati

Ogohlantirish quyidagi hududlarga taalluqli:

  • Sariosiyo;

  • Uzun;

  • Oltinsoy;

  • Denov;

  • Boysun;

  • Sherobod;

  • Sho‘rchi;

  • Qumqo‘rg‘on;

  • Muzrobot.

Samarqand viloyati

Xavf ehtimoli mavjud hududlar:

  • Urgut;

  • Samarqand;

  • Bulung‘ur;

  • Nurobod;

  • Qo‘shrabot;

  • Kattaqo‘rg‘on;

  • Payariq;

  • Jomboy;

  • Ishtixon.

Navoiy viloyati

  • Xatirchi;

  • Navbahor;

  • Nurota;

  • Konimex;

  • Karmana.

Jizzax viloyati

  • Zomin;

  • Baxmal;

  • G‘allaorol;

  • Sharof Rashidov;

  • Forish;

  • Yangiobod.

Toshkent viloyati

Sel-suv toshqini xavfi quyidagi tuman va shaharlarda saqlanib turibdi:

  • Ohangaron;

  • Bo‘stonliq;

  • Parkent;

  • Piskent;

  • O‘rtachirchiq;

  • Yuqorichirchiq;

  • Angren shahri;

  • Olmaliq shahri.

Namangan viloyati

  • Pop;

  • Kosonsoy;

  • Chortoq;

  • Chust;

  • Namangan;

  • Yangiqo‘rg‘on.

Farg‘ona viloyati

  • So‘x;

  • Shohimardon;

  • Farg‘ona;

  • Beshariq.

Andijon viloyati

  • Andijon;

  • Asaka;

  • Jalaquduq;

  • Qo‘rg‘ontepa;

  • Paxtaobod;

  • Izboskan;

  • Xo‘jaobod;

  • Marhamat;

  • Xonabod shahri.

Fuqarolar ehtiyotkorlikka chaqirildi

«O‘zgidromet» tog‘ oldi va tog‘li hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar hamda ushbu yo‘nalishlarda harakatlanayotgan haydovchilarni ehtiyot choralarini ko‘rishga chaqirdi.

Kuchli yomg‘ir vaqtida sel yo‘llari, daryo va soylar yaqinida bo‘lmaslik, tog‘li yo‘llarda esa vaziyatni hisobga olgan holda harakatlanish tavsiya etilmoqda.

UzgidrometKashkadaryaSurxondaryoSamarkandTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildiBugun, 11:432 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildiBugun, 09:41600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandiKecha, 23:01Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiKecha, 20:11Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiAndijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldiKecha, 18:58Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaQizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaKecha, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi