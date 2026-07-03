Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)
Xonanda Imron ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yangi musiqiy loyihasidan qisqa videoni e’lon qilib, muxlislarini navbatdagi premera bilan qiziqtirib qo‘ydi.
San’atkor videoga "Bir marta eshitsangiz, 'Ana bo‘lmasa!' deb yurishingiz mumkin. Premera juda yaqin!" degan izohni qoldirgan. Ushbu yozuvdan kelib chiqib, yangi tarona "Ana bo‘lmasa" nomi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
Qisqa lavhada klip suratga olish jarayonidan ayrim kadrlar ham namoyish etilgan. Unda taniqli aktrisa Durdona Qurbonova ham ishtirok etgani muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Uning klipda ko‘rinish berishi ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi.
Hozircha qo‘shiq va videoklipning aniq premera sanasi rasman e’lon qilinmagan. Shunga qaramay, e’lon qilingan qisqa video muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.
Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar yangi qo‘shiq premerasini intiqlik bilan kutayotganini yozgan. Ayrimlar esa klipda Durdona Qurbonovani ko‘rganidan xursand bo‘lganini bildirib, Imron va aktrisaning ijodiy hamkorligi muvaffaqiyatli chiqishiga ishonch bildirgan.
…