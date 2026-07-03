Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)

·29·Madaniyat
Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)

Xonanda Imron ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yangi musiqiy loyihasidan qisqa videoni e’lon qilib, muxlislarini navbatdagi premera bilan qiziqtirib qo‘ydi.

San’atkor videoga "Bir marta eshitsangiz, 'Ana bo‘lmasa!' deb yurishingiz mumkin. Premera juda yaqin!" degan izohni qoldirgan. Ushbu yozuvdan kelib chiqib, yangi tarona "Ana bo‘lmasa" nomi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.

Qisqa lavhada klip suratga olish jarayonidan ayrim kadrlar ham namoyish etilgan. Unda taniqli aktrisa Durdona Qurbonova ham ishtirok etgani muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Uning klipda ko‘rinish berishi ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi.

Hozircha qo‘shiq va videoklipning aniq premera sanasi rasman e’lon qilinmagan. Shunga qaramay, e’lon qilingan qisqa video muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.

Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar yangi qo‘shiq premerasini intiqlik bilan kutayotganini yozgan. Ayrimlar esa klipda Durdona Qurbonovani ko‘rganidan xursand bo‘lganini bildirib, Imron va aktrisaning ijodiy hamkorligi muvaffaqiyatli chiqishiga ishonch bildirgan.

ImronAna bo‘lmasa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Bugun, 13:14To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiTo‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiBugun, 02:19Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Kecha, 17:35“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldiKecha, 17:33“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?Kecha, 17:18Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Kecha, 17:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi