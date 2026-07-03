Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor...
«Borussiya Dortmund» va «Liverpul»dagi faoliyati bilan futbol olamida katta nom qozongan Yurgen Klopp yana murabbiylikka qaytishi mumkin.
Insayder Ben Jeykobsning ma’lum qilishicha, nemis mutaxassisi Germaniya milliy jamoasini qabul qilib olishga tayyor.
Klopp Nagelsmannning o‘rnini egallashi mumkin
Manbaga ko‘ra, Yurgen Klopp Germaniya termasi bosh murabbiyligidan ketgan Yulian Nagelsmannning o‘rniga asosiy nomzodlardan biri bo‘lib turibdi.
Klopp klublar miqyosida «Borussiya Dortmund» va «Liverpul» jamoalarini yuqori pog‘onalarga olib chiqqan. Endi u faoliyatida ilk bor milliy jamoa boshqaruvini qo‘lga olishi mumkin.
JCH-2026dagi natija Nagelsmannga qimmatga tushdi
Avvalroq 38 yoshli Yulian Nagelsmann JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng Germaniya termasini tark etgani haqida xabar berilgan edi.
Shimoliy Amerikada o‘tgan mundialda «bundestim» musobaqani 1/16 final bosqichida yakunladi.
Germaniyani Paragvay to‘xtatdi
Germaniya pley-offning ilk bosqichida Paragvay milliy jamoasiga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, Germaniyani turnirdan chiqarib yubordi.
Klopp katta futbolga qaytadimi?
Yurgen Kloppning Germaniya termasini boshqarishga tayyor ekani haqidagi xabar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Endi asosiy savol — Germaniya futbol federatsiyasi yangi davrni aynan Klopp bilan boshlaydimi?
…