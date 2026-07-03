Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdi

·31·Sport
Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdi

Ispaniya milliy jamoasining 18 yoshli vingeri Lamin Yamal JCH-2026da dribling bo‘yicha tarixiy ko‘rsatkich qayd etmoqda.

«Barselona» futbolchisi raqib himoyachilarini aldashga urinishlar soni bo‘yicha so‘nggi 28 yildagi eng yuqori natijani takrorladi.

Har 90 daqiqada 12 ta driblingga urinish

Opta ma’lumotlariga ko‘ra, Lamin Yamal joriy Jahon chempionatida har 90 daqiqa o‘yin vaqtiga o‘rtacha 12 marta raqibini aldashga urinmoqda.

Bu 1998 yilgi mundialdan buyon qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi.

O‘sha turnirda Nigeriya milliy jamoasi yulduzi Jey-Jey Okocha ham xuddi shunday natija ko‘rsatgan edi.

Faqat 200 daqiqadan ko‘p o‘ynaganlar hisobga olindi

Tahlilda maydonda kamida 200 daqiqa harakat qilgan futbolchilarning natijalari hisobga olingan.

Shu tariqa, Yamal shunchaki qisqa vaqt ichida emas, mundial davomidagi barqaror o‘yini orqali tarixiy ko‘rsatkichga erishdi.

Avstriyaga qarshi beshta muvaffaqiyatli dribling

Ispaniya JCH-2026ning 1/16 finalida Avstriyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.

Ushbu bahsda Lamin Yamal raqiblarini besh marta muvaffaqiyatli aldab o‘tdi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Ispaniyaning asosiy qurollaridan biri

Yamalning tezligi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi jasorati Ispaniya hujumlarining eng xavfli jihatlaridan biriga aylanmoqda.

18 yoshli futbolchi JCH-2026da nafaqat jamoasiga yordam bermoqda, balki jahon futboli tarixidan joy oladigan shaxsiy natijalarni ham qayd etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiTottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiBugun, 15:32Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Bugun, 15:30Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBarselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBugun, 15:12FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi