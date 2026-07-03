Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdi
Ispaniya milliy jamoasining 18 yoshli vingeri Lamin Yamal JCH-2026da dribling bo‘yicha tarixiy ko‘rsatkich qayd etmoqda.
«Barselona» futbolchisi raqib himoyachilarini aldashga urinishlar soni bo‘yicha so‘nggi 28 yildagi eng yuqori natijani takrorladi.
Har 90 daqiqada 12 ta driblingga urinish
Opta ma’lumotlariga ko‘ra, Lamin Yamal joriy Jahon chempionatida har 90 daqiqa o‘yin vaqtiga o‘rtacha 12 marta raqibini aldashga urinmoqda.
Bu 1998 yilgi mundialdan buyon qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi.
O‘sha turnirda Nigeriya milliy jamoasi yulduzi Jey-Jey Okocha ham xuddi shunday natija ko‘rsatgan edi.
Faqat 200 daqiqadan ko‘p o‘ynaganlar hisobga olindi
Tahlilda maydonda kamida 200 daqiqa harakat qilgan futbolchilarning natijalari hisobga olingan.
Shu tariqa, Yamal shunchaki qisqa vaqt ichida emas, mundial davomidagi barqaror o‘yini orqali tarixiy ko‘rsatkichga erishdi.
Avstriyaga qarshi beshta muvaffaqiyatli dribling
Ispaniya JCH-2026ning 1/16 finalida Avstriyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.
Ushbu bahsda Lamin Yamal raqiblarini besh marta muvaffaqiyatli aldab o‘tdi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Ispaniyaning asosiy qurollaridan biri
Yamalning tezligi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi jasorati Ispaniya hujumlarining eng xavfli jihatlaridan biriga aylanmoqda.
18 yoshli futbolchi JCH-2026da nafaqat jamoasiga yordam bermoqda, balki jahon futboli tarixidan joy oladigan shaxsiy natijalarni ham qayd etmoqda.
…