Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»

·40·Sport
Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»

Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verdega qarshi o‘yin oldidan ehtiyotkor fikr bildirdi.

Mutaxassis pley-off bosqichida har qanday xato jamoaning turnirni tark etishiga sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlab, raqibni munosib va xavfli jamoa deb atadi.

«Xato qilish uchun joy kamayib bormoqda»

Skalonining aytishicha, Argentina futbolchilari uchrashuvning ahamiyatini to‘liq anglab turibdi.

«Bizni munosib raqib kutmoqda. Xato qilish uchun joy tobora kamayib bormoqda. Mag‘lubiyat sabab turnirni tark etishimiz mumkin. Buni yaxshi tushunamiz», — dedi murabbiy.

Shu bilan birga, u jamoasining ayni paytdagi holatidan mamnun ekanini bildirdi.

«Hozir yaxshi holatdamiz va o‘yinga to‘liq tayyormiz».

Kabo-Verde hali mag‘lub bo‘lmagan

Argentina bosh murabbiyi Kabo-Verdening musobaqada hali mag‘lubiyatga uchramaganiga alohida e’tibor qaratdi.

«Kabo-Verde — hali mag‘lubiyatga uchramagan jamoa. Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinda ular g‘alabaga loyiq edilar», — dedi Skaloni.

Uning fikricha, Ispaniya va Urugvayga qarshi bahslarda Kabo-Verde ko‘proq qiyinchilikka duch kelgan, ammo baribir munosib qarshilik ko‘rsatgan.

«Raqib ancha yaxshi»

Skaloni murabbiylar shtabi Kabo-Verdening o‘yinlarini chuqur tahlil qilayotganini ma’lum qildi.

«Ispaniya va Urugvayga qarshi bahslarda ularga biroz qiyinroq bo‘ldi. Ularni tahlil qilyapmiz. Shuni ayta olamanki, raqib ancha yaxshi», — deya Skalonining so‘zlarini keltirdi La Nacion nashri.

Argentina bahs favoriti sifatida ko‘rilsa-da, Skaloni futbolchilarini raqibni kamsitmaslikka va har bir vaziyatda diqqatni yo‘qotmaslikka chaqirmoqda. Endi jamoalardan biri nimchorak finalga chiqsa, ikkinchisi uchun Jahon chempionati yakunlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydiBugun, 16:57Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiGeorgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiBugun, 16:51Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi