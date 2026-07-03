Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»
Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verdega qarshi o‘yin oldidan ehtiyotkor fikr bildirdi.
Mutaxassis pley-off bosqichida har qanday xato jamoaning turnirni tark etishiga sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlab, raqibni munosib va xavfli jamoa deb atadi.
«Xato qilish uchun joy kamayib bormoqda»
Skalonining aytishicha, Argentina futbolchilari uchrashuvning ahamiyatini to‘liq anglab turibdi.
«Bizni munosib raqib kutmoqda. Xato qilish uchun joy tobora kamayib bormoqda. Mag‘lubiyat sabab turnirni tark etishimiz mumkin. Buni yaxshi tushunamiz», — dedi murabbiy.
Shu bilan birga, u jamoasining ayni paytdagi holatidan mamnun ekanini bildirdi.
«Hozir yaxshi holatdamiz va o‘yinga to‘liq tayyormiz».
Kabo-Verde hali mag‘lub bo‘lmagan
Argentina bosh murabbiyi Kabo-Verdening musobaqada hali mag‘lubiyatga uchramaganiga alohida e’tibor qaratdi.
«Kabo-Verde — hali mag‘lubiyatga uchramagan jamoa. Saudiya Arabistoniga qarshi o‘yinda ular g‘alabaga loyiq edilar», — dedi Skaloni.
Uning fikricha, Ispaniya va Urugvayga qarshi bahslarda Kabo-Verde ko‘proq qiyinchilikka duch kelgan, ammo baribir munosib qarshilik ko‘rsatgan.
«Raqib ancha yaxshi»
Skaloni murabbiylar shtabi Kabo-Verdening o‘yinlarini chuqur tahlil qilayotganini ma’lum qildi.
«Ispaniya va Urugvayga qarshi bahslarda ularga biroz qiyinroq bo‘ldi. Ularni tahlil qilyapmiz. Shuni ayta olamanki, raqib ancha yaxshi», — deya Skalonining so‘zlarini keltirdi La Nacion nashri.
Argentina bahs favoriti sifatida ko‘rilsa-da, Skaloni futbolchilarini raqibni kamsitmaslikka va har bir vaziyatda diqqatni yo‘qotmaslikka chaqirmoqda. Endi jamoalardan biri nimchorak finalga chiqsa, ikkinchisi uchun Jahon chempionati yakunlanadi.
…