6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 111,62 so‘mga qimmatlab, 13 700,54 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 6 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 64,24 so‘mga qimmatlab, 11 973,90 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 111,62 so‘mga qimmatlab, 13 700,54 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 2,54 so‘mga qimmatlab, 154,82 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 98,87 so‘mga qimmatlab, 15 987,55 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,43 so‘mga qimmatlab, 74,31 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 116,79 so‘mga qimmatlab, 14 905,89 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 11,02 so‘mga qimmatlab, 1 765,25 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…