Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagmanlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ixcham oʻlchamli smartfonlar segmentida inqilobiy oʻzgarish qilishni rejalashtirmoqda. Xususan, Galaxy S27 Pro modeli oʻzidan ancha yirikroq boʻlgan Galaxy S26 Ultra darajasidagi akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Schrodinger (Phone Futurist) bergan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Pro modeli 5000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich odatda faqat eng yirik va qimmat flagmanlar uchun xos boʻlib kelgan. Taxminlarga koʻra, ushbu qurilma taxminan 6,4 dyuymli ekranga ega boʻlib, oʻzining texnik imkoniyatlari boʻyicha Ultra versiyaning deyarli toʻliq nusxasiga aylanadi, faqat ixchamroq koʻrinishda taqdim etiladi.
Yangi texnologiyalarga ehtiyotkorona yondashuvHozirgi vaqtda koʻplab Xitoy brendlari kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalanishga oʻtayotgan boʻlsa-da, Samsung bu borada ehtiyotkorlikni saqlab qolmoqda. Kompaniya yangi turdagi batareyalarning uzoq muddatli chidamliligi, xavfsizligi va ommaviy ishlab chiqarish barqarorligiga toʻliq ishonch hosil qilmoqchi. Shu sababli, Galaxy S27 Pro modelida anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlarning yanada takomillashtirilgan va kimyoviy tarkibi optimallashtirilgan versiyasi qoʻllanilishi kutilmoqda.
Iqtisodiy omillar ham Samsung qaroriga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Phone Futurist maʼlumotlariga koʻra, hozirda kompaniya har million dona Galaxy S Ultra smartfoni uchun akkumulyatorlar xaridiga 12–15 million dollar sarflaydi. Agar kremniy-uglerodli elementlarga oʻtilsa, bu xarajatlar har million qurilma uchun 22–28 million dollargacha koʻtarilib ketishi mumkin. Flagmanlar millionlab nusxada sotilishini hisobga olsak, bu kompaniya uchun oʻta katta moliyaviy yuk hisoblanadi.
Kamera va boshqa yangilanishlarAkkumulyatordan tashqari, Samsung flagmanlarining selfi-kameralarida ham uzoq kutilgan oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Oxirgi besh yil ichida ilk bor Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari yangilangan 16 megapikselli old kameralar bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchilarga yanada tiniq va sifatli tasvirlar olish imkonini beradi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder avvalroq Galaxy S26 Plus xususiyatlarini va 2027-yilda chiqishi kutilayotgan iPhone 20 modelining toʻrt tomondan kavisli ekran dizaynini aniq bashorat qilgan edi. Shunday ekan, Galaxy S27 Pro borasidagi prognozlar ham haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.
Oʻzbekiston bozorida Samsung smartfonlari anʼanaviy tarzda yuqori talabga ega. Agar kompaniya haqiqatan ham ixcham korpusda 5000 mAs sigʻimli batareyani taqdim eta olsa, bu model Apple iPhone Pro seriyasi bilan raqobatda kuchli ustunlikka ega boʻlishi mumkin. Hozircha foydalanuvchilar anʼanaviy litiy-ionli texnologiyalarning maksimal imkoniyatlaridan bahramand boʻlishlari kerak.
…