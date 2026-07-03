Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladi

·0·Texno
Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagmanlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniya ixcham oʻlchamli smartfonlar segmentida inqilobiy oʻzgarish qilishni rejalashtirmoqda. Xususan, Galaxy S27 Pro modeli oʻzidan ancha yirikroq boʻlgan Galaxy S26 Ultra darajasidagi akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Schrodinger (Phone Futurist) bergan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Pro modeli 5000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich odatda faqat eng yirik va qimmat flagmanlar uchun xos boʻlib kelgan. Taxminlarga koʻra, ushbu qurilma taxminan 6,4 dyuymli ekranga ega boʻlib, oʻzining texnik imkoniyatlari boʻyicha Ultra versiyaning deyarli toʻliq nusxasiga aylanadi, faqat ixchamroq koʻrinishda taqdim etiladi.

Yangi texnologiyalarga ehtiyotkorona yondashuv

Hozirgi vaqtda koʻplab Xitoy brendlari kremniy-uglerodli akkumulyatorlardan foydalanishga oʻtayotgan boʻlsa-da, Samsung bu borada ehtiyotkorlikni saqlab qolmoqda. Kompaniya yangi turdagi batareyalarning uzoq muddatli chidamliligi, xavfsizligi va ommaviy ishlab chiqarish barqarorligiga toʻliq ishonch hosil qilmoqchi. Shu sababli, Galaxy S27 Pro modelida anʼanaviy litiy-ionli akkumulyatorlarning yanada takomillashtirilgan va kimyoviy tarkibi optimallashtirilgan versiyasi qoʻllanilishi kutilmoqda.

Iqtisodiy omillar ham Samsung qaroriga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Phone Futurist maʼlumotlariga koʻra, hozirda kompaniya har million dona Galaxy S Ultra smartfoni uchun akkumulyatorlar xaridiga 12–15 million dollar sarflaydi. Agar kremniy-uglerodli elementlarga oʻtilsa, bu xarajatlar har million qurilma uchun 22–28 million dollargacha koʻtarilib ketishi mumkin. Flagmanlar millionlab nusxada sotilishini hisobga olsak, bu kompaniya uchun oʻta katta moliyaviy yuk hisoblanadi.

Kamera va boshqa yangilanishlar

Akkumulyatordan tashqari, Samsung flagmanlarining selfi-kameralarida ham uzoq kutilgan oʻzgarishlar yuz berishi kutilmoqda. Oxirgi besh yil ichida ilk bor Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari yangilangan 16 megapikselli old kameralar bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchilarga yanada tiniq va sifatli tasvirlar olish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder avvalroq Galaxy S26 Plus xususiyatlarini va 2027-yilda chiqishi kutilayotgan iPhone 20 modelining toʻrt tomondan kavisli ekran dizaynini aniq bashorat qilgan edi. Shunday ekan, Galaxy S27 Pro borasidagi prognozlar ham haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.

Oʻzbekiston bozorida Samsung smartfonlari anʼanaviy tarzda yuqori talabga ega. Agar kompaniya haqiqatan ham ixcham korpusda 5000 mAs sigʻimli batareyani taqdim eta olsa, bu model Apple iPhone Pro seriyasi bilan raqobatda kuchli ustunlikka ega boʻlishi mumkin. Hozircha foydalanuvchilar anʼanaviy litiy-ionli texnologiyalarning maksimal imkoniyatlaridan bahramand boʻlishlari kerak.

SamsungGalaxy S27 ProSmartfonTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaApple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaBugun, 15:59SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiSpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiBugun, 15:21Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi