«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi
«Napoli» klubi Massimiliano Allegrini jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman e’lon qildi.
58 yoshli italiyalik mutaxassis Neapol klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Endi olti karra Italiya chempioni «Napoli»ni yana Skudetto uchun kurashga olib chiqishga harakat qiladi.
Shartnoma 2029 yilgacha mo‘ljallangan
Ma’lum qilinishicha, Allegrining «Napoli» bilan tuzgan shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar amal qiladi.
Tomonlar hamkorlik borasida may oyidayoq kelishuvga erishgan. Biroq murabbiyning sobiq jamoasi «Milan» bilan moliyaviy masalalari to‘liq hal etilmagani sabab rasmiy e’lon kechikkan.
Konte ketgach, tanlov Allegriga tushdi
Antonio Konte mavsum yakunlanganidan keyin «Napoli»ni tark etgan edi.
Shundan so‘ng klub rahbariyati yangi bosh murabbiy izlashni boshladi va yakunda katta tajribaga ega Massimiliano Allegri nomzodini ma’qulladi.
Olti karra Italiya chempioni
Allegri murabbiylik faoliyati davomida A Seriyada olti marta chempionlikni qo‘lga kiritgan.
U:
«Yuventus» bilan besh marta;
«Milan» bilan bir marta
Skudetto sohibi bo‘lgan.
«Napoli» mavsumni ikkinchi o‘rinda yakunladi
«Napoli» o‘tgan mavsumda A Seriyada 76 ochko to‘pladi va chempionatni ikkinchi o‘rinda yakunladi.
Endi klub oldida yana chempionlik uchun kurashish vazifasi turibdi. Neapolliklar bu maqsadga Massimiliano Allegri boshchiligida erishishga umid qilmoqda.
…