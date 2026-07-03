«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi

·42·Sport
«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi

«Napoli» klubi Massimiliano Allegrini jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida rasman e’lon qildi.

58 yoshli italiyalik mutaxassis Neapol klubi bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Endi olti karra Italiya chempioni «Napoli»ni yana Skudetto uchun kurashga olib chiqishga harakat qiladi.

Shartnoma 2029 yilgacha mo‘ljallangan

Ma’lum qilinishicha, Allegrining «Napoli» bilan tuzgan shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar amal qiladi.

Tomonlar hamkorlik borasida may oyidayoq kelishuvga erishgan. Biroq murabbiyning sobiq jamoasi «Milan» bilan moliyaviy masalalari to‘liq hal etilmagani sabab rasmiy e’lon kechikkan.

Konte ketgach, tanlov Allegriga tushdi

Antonio Konte mavsum yakunlanganidan keyin «Napoli»ni tark etgan edi.

Shundan so‘ng klub rahbariyati yangi bosh murabbiy izlashni boshladi va yakunda katta tajribaga ega Massimiliano Allegri nomzodini ma’qulladi.

Olti karra Italiya chempioni

Allegri murabbiylik faoliyati davomida A Seriyada olti marta chempionlikni qo‘lga kiritgan.

U:

  • «Yuventus» bilan besh marta;

  • «Milan» bilan bir marta

Skudetto sohibi bo‘lgan.

«Napoli» mavsumni ikkinchi o‘rinda yakunladi

«Napoli» o‘tgan mavsumda A Seriyada 76 ochko to‘pladi va chempionatni ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Endi klub oldida yana chempionlik uchun kurashish vazifasi turibdi. Neapolliklar bu maqsadga Massimiliano Allegri boshchiligida erishishga umid qilmoqda.

NapoliMilan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Bugun, 17:00Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiGeorgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiBugun, 16:51Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi