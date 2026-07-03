Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildi

·28·Jamiyat
Mirobodda transformatorda yong‘in yuz berdi, elektr uzildi

Bugun, 3 iyul kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan transformator punktida yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda tuman hokimligi rasmiy ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa Mirobod tumani Banakotiy ko‘chasidagi 198-uy manzilida joylashgan 23-23-sonli transformator punktida yuz bergan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yuqori kuchlanishli kabelda sodir bo‘lgan qisqa tutashuv oqibatida yong‘in chiqqan.

Hodisa natijasida quvvati 400/6 kV bo‘lgan transformator ishdan chiqqan. Ayni vaqtda tuman elektr tarmoqlari korxonasi mutaxassislari tomonidan avariya-tiklash ishlari olib borilmoqda.

Mas’ullar nosoz holatga kelgan transformator o‘rniga yangi transformator o‘rnatish, elektr tarmog‘ini qayta ishga tushirish hamda iste’molchilarga elektr energiyasi yetkazib berishni to‘liq tiklash bo‘yicha zarur choralarni amalga oshirmoqda.

Tuman hokimligi ma’lumotiga ko‘ra, elektr energiyasi ta’minotini bugun kechki vaqtga qadar to‘liq tiklash rejalashtirilgan.

MirobodTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiYakkasaroyda yirik avariya: kanalizatsiya quvuri yorilib ketdiBugun, 17:29Toshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiToshkentda Gentra avtomobili daraxtga urildiBugun, 15:47O‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiO‘zbekistonda "Kirish taqiqlanadi" belgisi o‘rniga haqiqiy g‘isht osib qo‘yildiBugun, 14:5475 yoshida haydovchilik guvohnomasini olib barchani hayratga soldi75 yoshida haydovchilik guvohnomasini olib barchani hayratga soldiBugun, 14:05Turkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildiTurkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildiBugun, 13:23Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiDavlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi