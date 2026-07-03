Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadi
Londonning Tottenxem klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish borasidagi rejalariga oʻzgartirish kiritdi. Klub rahbariyati oʻtgan mavsumni ijara asosida jamoada oʻtkazgan Joao Palhinhaning transfer huquqini toʻliq sotib olmaslikka qaror qildi. Bu qaror portugaliyalik futbolchining kelajagini yana soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, "shporlar" ijara shartnomasida koʻrsatilgan sotib olish bandini faollashtirmasliklarini rasman maʼlum qilishgan. Natijada, 30 yoshli tayanch yarim himoyachisi yozgi transfer oynasi vaqtida Myunxenning Bavariya klubi ixtiyoriga qaytishga majbur boʻladi. Londonliklar ushbu qaror orqali boshqa transfer nishonlariga eʼtibor qaratishni lozim topishgan.
Tottenxemning bunday keskin qaror qabul qilishiga jamoaning yarim himoya chizigʻiga kiritgan ulkan investitsiyalari sabab boʻlgani aytilmoqda. Xususan, klub Sandro Tonali uchun taxminan 117 million yevro va Mateus Fernandes transferi uchun 98 million yevro sarflagan. Bunday katta xarajatlardan soʻng, Palhinhani jamoada olib qolish moliyaviy va taktik jihatdan maqsadga muvofiq deb topilmadi.
Bavariyadagi noaniq kelajakJoao Palhinhaning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, uning Myunxendagi kelajagi kafolatlanmagan. Nemis grandi tarkibni yoshartirish va maoshlar fondini optimallashtirish maqsadida tajribali futbolchini sotib yuborishga tayyor. Agar munosib taklif tushsa, myunxenliklar portugaliyalik bilan xayrlashishga qarshi emasliklarini bildirishgan.
Hozirda futbolchining sobiq jamoasi — Lissabonning Sporting CP klubi unga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar mavjud. Biroq Bavariya tomonidan qoʻyilgan yuqori narx transfer muzokaralarini qiyinlashtirmoqda. Portugaliya klubi moliyaviy jihatdan nemislar talab qilayotgan summani toʻlashga hozircha tayyor emas.
Joao Palhinha oʻzining jismoniy baquvvatligi va toʻpni olib qoʻyishdagi mahorati bilan tanilgan. Premyer-ligadagi faoliyati davomida u eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilgan edi. Shunga qaramay, Tottenxemning yangi strategiyasi yoshroq va kreativroq oʻyinchilarga tayanishni nazarda tutmoqda.
Yevropaning bir qator yetakchi klublari futbolchining atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlanishidan oldin Palhinha oʻziga yangi jamoa topishi yoki Bavariya lagerida oʻz oʻrnini isbotlashi kerak boʻladi. Hozircha uning keyingi manzili borasida aniq bir toʻxtamga kelinmagan.
…