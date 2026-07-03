Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadi

·31·Sport
Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadi

Londonning Tottenxem klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish borasidagi rejalariga oʻzgartirish kiritdi. Klub rahbariyati oʻtgan mavsumni ijara asosida jamoada oʻtkazgan Joao Palhinhaning transfer huquqini toʻliq sotib olmaslikka qaror qildi. Bu qaror portugaliyalik futbolchining kelajagini yana soʻroq ostida qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, "shporlar" ijara shartnomasida koʻrsatilgan sotib olish bandini faollashtirmasliklarini rasman maʼlum qilishgan. Natijada, 30 yoshli tayanch yarim himoyachisi yozgi transfer oynasi vaqtida Myunxenning Bavariya klubi ixtiyoriga qaytishga majbur boʻladi. Londonliklar ushbu qaror orqali boshqa transfer nishonlariga eʼtibor qaratishni lozim topishgan.

Tottenxemning bunday keskin qaror qabul qilishiga jamoaning yarim himoya chizigʻiga kiritgan ulkan investitsiyalari sabab boʻlgani aytilmoqda. Xususan, klub Sandro Tonali uchun taxminan 117 million yevro va Mateus Fernandes transferi uchun 98 million yevro sarflagan. Bunday katta xarajatlardan soʻng, Palhinhani jamoada olib qolish moliyaviy va taktik jihatdan maqsadga muvofiq deb topilmadi.

Bavariyadagi noaniq kelajak

Joao Palhinhaning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, uning Myunxendagi kelajagi kafolatlanmagan. Nemis grandi tarkibni yoshartirish va maoshlar fondini optimallashtirish maqsadida tajribali futbolchini sotib yuborishga tayyor. Agar munosib taklif tushsa, myunxenliklar portugaliyalik bilan xayrlashishga qarshi emasliklarini bildirishgan.

Hozirda futbolchining sobiq jamoasi — Lissabonning Sporting CP klubi unga qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar mavjud. Biroq Bavariya tomonidan qoʻyilgan yuqori narx transfer muzokaralarini qiyinlashtirmoqda. Portugaliya klubi moliyaviy jihatdan nemislar talab qilayotgan summani toʻlashga hozircha tayyor emas.

Joao Palhinha oʻzining jismoniy baquvvatligi va toʻpni olib qoʻyishdagi mahorati bilan tanilgan. Premyer-ligadagi faoliyati davomida u eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri sifatida eʼtirof etilgan edi. Shunga qaramay, Tottenxemning yangi strategiyasi yoshroq va kreativroq oʻyinchilarga tayanishni nazarda tutmoqda.

Yevropaning bir qator yetakchi klublari futbolchining atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari boshlanishidan oldin Palhinha oʻziga yangi jamoa topishi yoki Bavariya lagerida oʻz oʻrnini isbotlashi kerak boʻladi. Hozircha uning keyingi manzili borasida aniq bir toʻxtamga kelinmagan.

TottenxemBavariyaJoao PalhinhaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiLamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiBugun, 15:49Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...Bugun, 15:30Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBarselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBugun, 15:12FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi