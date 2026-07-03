230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi

·75·Dunyo
230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi

Meksikaning San-Pedro-Uamelula shahrida 230 yildan buyon davom etib kelayotgan noodatiy an’ana yana bir bor o‘tkazildi. Marosim doirasida shahar meri Viktor Xyugo Sosa "kichik malika" — urg‘ochi kaymana bilan unashtirildi. Bu haqda Jornada nashri xabar berdi.

Mahalliy afsonalarga ko‘ra, ushbu marosim tabiat va inson o‘rtasidagi uyg‘unlikni ifodalaydi. Shuningdek, shahar merining timsohga ramziy uylanishi baliqchilarga omad, mo‘l-ko‘l rizq va barakali mavsum olib kelishiga ishoniladi. Shu sababli mazkur urf-odat har yili tantanali tarzda nishonlanadi.

Marosim oldidan timsoh maxsus diniy marosimdan o‘tkazilib, unga oppoq to‘y libosi kiydirildi. Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida esa uning jag‘lari vaqtincha bog‘lab qo‘yildi. So‘ngra timsoh tantanali musiqa sadolari ostida ko‘chalarda aylantirilib, shahar meri bilan ramziy nikoh marosimi o‘tkazildi.

Tadbirga yuzlab mahalliy aholi va sayyohlar tashrif buyurdi. Rang-barang milliy liboslar, raqslar va xalqona bayram muhiti bilan o‘tgan marosim Meksikaning eng qiziqarli va o‘ziga xos an’analaridan biri sifatida yana bir bor jamoatchilik e’tiborini tortdi.

MeksikaSan-Pedro-UamelulaViktor Hugo SosaJornada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiBugun, 16:30Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiIndoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi