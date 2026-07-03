Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldi

·37·Sport
Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldi

Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Harry Kane bugungi kunda jamoa uchun xuddi Lionel Messi Argentina uchun qanchalik muhim boʻlsa, shunday darajaga koʻtarildi. Bavariya hujumchisi nafaqat gollari, balki maydondagi yetakchilik qobiliyati va jamoa oʻyinini shakllantirishdagi oʻrni bilan ham ajralib turmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sobiq futbolchi Stan Collymore Goal nashriga bergan intervyusida Kanening hozirgi holati va uning terma jamoa muvaffaqiyatlaridagi mislsiz hissasi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Kane oʻzining ruhiy tayyorgarligi va barqarorligi bilan avvalgi avlod hujumchilaridan yaqqol ajralib turadi. Hozirda Angliya terma jamoasi koʻp jihatdan aynan oʻz sardorining mahoratiga tayanib qolgan.

Yetakchilik va rekordlar: Kane nima uchun almashtirib boʻlmas futbolchi?

Oʻtgan mavsumda Germaniya Bundesligasida 61 ta gol urib, ikki karra chempionlikni qoʻlga kiritgan Kane Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionatida ham yuqori tempni saqlab qolmoqda. U turnirni Xorvatiyaga qarshi dubl bilan boshladi, soʻngra Kongo DR va Panama bilan bahslarda ham oʻz hisobiga gollar yozdirib qoʻydi. Hozirda uning xalqaro maydondagi gollari soni 84 taga yetdi.

Stan Collymorening taʼkidlashicha, Kane maydonda boʻlmagan taqdirda Angliya qanday holatga tushishini tasavvur qilish qiyin. Bu holat Argentina terma jamoasining Lionel Messi yoʻqligida oʻyin darajasi sezilarli darajada pasayishiga oʻxshatiladi. Angliya tarkibida iqtidorli yoshlar koʻp boʻlsa-da, Kanening oʻrnini bosa oladigan darajadagi markaziy hujumchi hozircha koʻzga tashlanmayapti.

"Biz Harry Kane boʻlmaganda jamoa qanday oʻynashini bilmaymiz, chunki u deyarli barcha oʻyinlarda ishtirok etadi. Ollie Watkins yoki Jud Bellingem kabi futbolchilar hujumda harakat qilishi mumkin, ammo ular Kane beradigan barqaror natijani kafolatlay olmaydi", — deydi Collymore.

Kelajakdagi muammolar va yoshlar tizimi

Angliya futbolidagi eng katta xavotirlardan biri — Kanening oʻrnini bosa oladigan yosh hujumchilarning yoʻqligidir. Mutaxassislarning fikricha, na 21 yoshgacha boʻlgan jamoada, na undan kichik yoshdagi tarkiblarda Harry Kane kabi universal "toʻqqizinchi raqam" yetishib chiqmayapti. Bu esa kelajakda terma jamoa uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin.

Shunga qaramay, hozirgi kunda Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa Kanening ajoyib sport formasidan maksimal darajada foydalanmoqda. Yevropa chempionatidagi omadsiz va jarohatlar bilan bogʻliq oʻyinlardan soʻng, Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatli mavsum evaziga oʻziga boʻlgan ishonchni toʻliq tiklab oldi. Uning hozirgi holati Angliyani jahon chempionligi sari yetaklovchi asosiy kuch boʻlib xizmat qilmoqda.

Harry KaneAngliyaLionel MessiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiTrevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchiBugun, 18:59Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Bugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi