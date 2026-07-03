Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldi
Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari Harry Kane bugungi kunda jamoa uchun xuddi Lionel Messi Argentina uchun qanchalik muhim boʻlsa, shunday darajaga koʻtarildi. Bavariya hujumchisi nafaqat gollari, balki maydondagi yetakchilik qobiliyati va jamoa oʻyinini shakllantirishdagi oʻrni bilan ham ajralib turmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sobiq futbolchi Stan Collymore Goal nashriga bergan intervyusida Kanening hozirgi holati va uning terma jamoa muvaffaqiyatlaridagi mislsiz hissasi haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Kane oʻzining ruhiy tayyorgarligi va barqarorligi bilan avvalgi avlod hujumchilaridan yaqqol ajralib turadi. Hozirda Angliya terma jamoasi koʻp jihatdan aynan oʻz sardorining mahoratiga tayanib qolgan.
Yetakchilik va rekordlar: Kane nima uchun almashtirib boʻlmas futbolchi?Oʻtgan mavsumda Germaniya Bundesligasida 61 ta gol urib, ikki karra chempionlikni qoʻlga kiritgan Kane Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionatida ham yuqori tempni saqlab qolmoqda. U turnirni Xorvatiyaga qarshi dubl bilan boshladi, soʻngra Kongo DR va Panama bilan bahslarda ham oʻz hisobiga gollar yozdirib qoʻydi. Hozirda uning xalqaro maydondagi gollari soni 84 taga yetdi.
Stan Collymorening taʼkidlashicha, Kane maydonda boʻlmagan taqdirda Angliya qanday holatga tushishini tasavvur qilish qiyin. Bu holat Argentina terma jamoasining Lionel Messi yoʻqligida oʻyin darajasi sezilarli darajada pasayishiga oʻxshatiladi. Angliya tarkibida iqtidorli yoshlar koʻp boʻlsa-da, Kanening oʻrnini bosa oladigan darajadagi markaziy hujumchi hozircha koʻzga tashlanmayapti.
"Biz Harry Kane boʻlmaganda jamoa qanday oʻynashini bilmaymiz, chunki u deyarli barcha oʻyinlarda ishtirok etadi. Ollie Watkins yoki Jud Bellingem kabi futbolchilar hujumda harakat qilishi mumkin, ammo ular Kane beradigan barqaror natijani kafolatlay olmaydi", — deydi Collymore.
Kelajakdagi muammolar va yoshlar tizimiAngliya futbolidagi eng katta xavotirlardan biri — Kanening oʻrnini bosa oladigan yosh hujumchilarning yoʻqligidir. Mutaxassislarning fikricha, na 21 yoshgacha boʻlgan jamoada, na undan kichik yoshdagi tarkiblarda Harry Kane kabi universal "toʻqqizinchi raqam" yetishib chiqmayapti. Bu esa kelajakda terma jamoa uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin.
Shunga qaramay, hozirgi kunda Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa Kanening ajoyib sport formasidan maksimal darajada foydalanmoqda. Yevropa chempionatidagi omadsiz va jarohatlar bilan bogʻliq oʻyinlardan soʻng, Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatli mavsum evaziga oʻziga boʻlgan ishonchni toʻliq tiklab oldi. Uning hozirgi holati Angliyani jahon chempionligi sari yetaklovchi asosiy kuch boʻlib xizmat qilmoqda.
…