Tug‘ruq yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan jinoiy tarmoq fosh etildi

·34·Dunyo
Tug‘ruq yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan jinoiy tarmoq fosh etildi

Pokistonda inson tug‘ruq yo‘ldoshini noqonuniy ravishda yig‘ib, qayta ishlab xorijga jo‘natish bilan shug‘ullangan xalqaro jinoiy tarmoq fosh etildi. Mamlakatning Federal tergov agentligi (FIA) mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar turli shifoxonalardan har oy taxminan 200 kilogramm tug‘ruq yo‘ldoshini sotib olib, uni quritgan va qayta ishlab xorijga eksport qilgan. Islomobodda o‘tkazilgan reyd davomida noqonuniy sexdan 500 kilogrammga yaqin inson tug‘ruq yo‘ldoshi topilgan, besh nafar gumonlanuvchi qo‘lga olingan.

Shuningdek, Islomobod xalqaro aeroportida Vetnamga yuborilishi rejalashtirilgan 100 kilogrammlik shubhali yuk ham to‘xtatilgan. Tergovchilarning ta’kidlashicha, u ham inson tug‘ruq yo‘ldoshidan iborat bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchilar har bir tug‘ruq yo‘ldoshini taxminan 800 rupiydan sotib olgan. Keyin esa ulardan qarishga qarshi qimmatbaho ukollar tayyorlangan. Bitta shunday ukolning qiymati 700 ming rupiygcha yetgani aytilmoqda.

Tergovchilar jinoiy tarmoq faqat poytaxt bilan cheklanmagani, balki boshqa yirik shaharlarda ham faoliyat yuritgan bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda. Shu munosabat bilan ayrim shifoxonalar, chiqindini qayta ishlash kompaniyalari va boshqa mas’ullarning ehtimoliy aloqadorligi ham tekshirilmoqda.

Pokiston qonunchiligiga ko‘ra, inson a’zolari yoki to‘qimalarini tijorat maqsadida noqonuniy sotish va qayta ishlashda aybdor deb topilganlar 10 yilgacha qamalishi hamda yirik miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, tug‘ruq yo‘ldoshi yuqumli tibbiy chiqindi hisoblanadi va uni yo‘q qilish qat’iy nazorat ostida amalga oshiriladi. Ayrimlar uning tarkibidagi moddalar qarishga qarshi ta’sir ko‘rsatishi mumkin deb hisoblaydi, biroq bu boradagi ilmiy dalillar hali ham bahsli hisoblanadi.

PakistanIslamabadVietnam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandiBugun, 16:45Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiBugun, 16:30Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi