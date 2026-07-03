Zarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Zarafshon daryosidagi kuchli suv oqimi temiryo‘l relslari yotqizilgan asosning bir qismini yuvib ketgani aks etgan video tarqaldi.
Tasvirlarda temiryo‘l izi ostidagi tuproq va tosh qatlami suv ta’sirida yemirilganini ko‘rish mumkin. Natijada relslar o‘rnatilgan hududda xavfli holat yuzaga kelgan.
Hozircha voqea qayerda va qachon sodir bo‘lgani, temiryo‘l qatnoviga cheklov kiritilgani yoki yo‘qligi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Shuningdek, hodisa oqibatida jabrlanganlar borligi to‘g‘risida ham xabar yo‘q.
Temiryo‘l infratuzilmasining texnik holati va zarar ko‘lami bo‘yicha mas’ul tashkilotlarning rasmiy munosabati kutilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…