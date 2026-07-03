JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?

·64·Sport
JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?

1 va 2 iyul kunlari o‘tkazilgan oltita pley-off bahsida keyingi bosqichga chiqadigan jamoalarni to‘g‘ri topdik. Angliya, Belgiya, AQSH, Ispaniya, Portugaliya va Shveysariya bo‘yicha prognozlarimiz 100 foiz o‘zini oqladi.

Endi navbat JCH-2026 1/16 finalining so‘nggi uchta uchrashuviga. Bu safar Misr, Argentina va Kolumbiyaga ishonch bildiramiz.

Avstraliya — Misr: bitta gol hammasini hal qilishi mumkin

Bu kunning eng murakkab prognoz qilinadigan uchrashuvi.

Avstraliya jismoniy kurash, yuqori sur’at va standart vaziyatlar orqali xavf tug‘dirishi mumkin. Biroq jamoa ayrim futbolchilarining jarohati bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan. Misr esa musobaqada hali mag‘lub bo‘lmagan va tartibli himoyasi bilan ajralib turibdi. Muhammad Salohning holati uchrashuv ssenariysiga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.

Misrning pley-off tajribasi va ehtiyotkor o‘yin uslubi unga kichik ustunlik beradi. Ko‘p golli bahs kutmayapmiz.

Prognoz: Avstraliya — Misr 0:1

Keyingi bosqichga chiqadi: Misr

Ishonch darajasi: 57 foiz

Argentina — Kabo-Verde: favoritga oson bo‘lmaydi

Qog‘ozda ushbu juftlikning yaqqol favoriti — Argentina. Ammo Kabo-Verde joriy mundialda hali mag‘lubiyatga uchramadi va Ispaniya, Urugvay hamda Saudiya Arabistoniga qarshi bahslarda mustahkam jamoa ekanini ko‘rsatdi.

Lionel Skaloni ham raqibning tartibli himoyasi va qarshi hujumlarini alohida ta’kidlagan. Lionel Messi asosiy tarkibga qaytishi kutilmoqda, ammo issiq ob-havo va ehtimoliy qo‘shimcha vaqt sabab uning o‘yin vaqti nazorat qilinishi mumkin.

Kabo-Verde dastlabki daqiqalarda qarshilik ko‘rsatishi mumkin. Biroq Argentinaning individual mahorat va zaxira imkoniyatlari yakunda hal qiluvchi bo‘ladi.

Prognoz: Argentina — Kabo-Verde 2:0

Keyingi bosqichga chiqadi: Argentina

Ishonch darajasi: 84 foiz

Kolumbiya — Gana: janubiy amerikaliklar ustun

Kolumbiya to‘p nazorati va hujumkor imkoniyatlari bo‘yicha ustunroq ko‘rinmoqda. Gana bosh murabbiyi Karlush Keyrush avval Kolumbiya termasida ishlagani sabab raqibning ko‘plab futbolchilari va o‘yin xususiyatlarini yaxshi biladi. Bu afrikaliklarga taktik jihatdan yordam berishi mumkin.

Shunga qaramay, Kolumbiyaning hujumdagi imkoniyatlari ko‘proq. Gana bahsni yopiq uslubda boshlab, uzoq vaqt hisobni ushlab turishga harakat qiladi. Shu sabab yirik hisob emas, balki bir gollik g‘alabani kutyapmiz.

Prognoz: Kolumbiya — Gana 1:0

Keyingi bosqichga chiqadi: Kolumbiya

Ishonch darajasi: 68 foiz

Yakuniy prognozlar

Uchrashuv

Taxminiy hisob

Bosqichdan o‘tadi

Avstraliya — Misr

0:1

Misr

Argentina — Kabo-Verde

2:0

Argentina

Kolumbiya — Gana

1:0

Kolumbiya

Shunday qilib, prognozimizga ko‘ra, JCH-2026ning 1/8 finaliga so‘nggi uchta yo‘llanmani Misr, Argentina va Kolumbiya qo‘lga kiritadi.

Eng katta tavakkal — Avstraliya va Misr bahsi. Eng ishonchli tanlov esa Argentinaning g‘alabasi.

Ogohlantirish: Bu berilgan prognozlar har qancha to‘g‘ri chiqayotgani bilan unga asoslanib tavakkalchilikka asoslangan o‘yinlarga pul tikish noto‘g‘ri ekanligini eslatamiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Bugun, 17:00«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydiBugun, 16:57Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiGeorgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladiBugun, 16:51Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi