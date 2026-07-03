Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchi

·0·Avto
Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchi

Zamonaviy oila uchun avtomobil tanlash — bu shunchaki transport vositasi emas, balki qulaylik, xavfsizlik va tejamkorlik oʻrtasidagi muvozanatni topish demakdir. Renault kompaniyasining yangi Scenic E-Tech modeli aynan shu talablarga javob berish maqsadida ishlab chiqilgan boʻlib, u allaqachon soha mutaxassislari eʼtiborini tortishga ulgurdi. Xususan, nufuzli “What Car?” nashri tomonidan 2024-yilning “Eng yaxshi oilaviy elektr krossoveri” deb topilgani ushbu modelning imkoniyatlari yuqori ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning texnik koʻrsatkichlari har qanday haydovchini hayratda qoldirishi aniq. 87 kW/soat quvvatga ega batareya bilan jihozlangan Renault Scenic E-Tech bir marta quvvatlanish orqali WLTP sikli boʻyicha 613 kilometrgacha (381 mil) masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich nafaqat shahar ichidagi harakatlanish, balki viloyatlararo uzoq safarlar uchun ham elektromobildan qoʻrqmasdan foydalanish imkonini beradi.

Kenglik va amaliylik uygʻunligi

Oila uchun moʻljallangan avtomobilda yukxona hajmi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Scenic modeli bu borada 545 litrli yukxonani taklif etadi, bu esa kamida yettita oʻrtacha chamadonni bemalol joylashtirish uchun yetarli. Agar orqa oʻrindiqlar 40/20/40 nisbatda yigʻilsa, umumiy sigʻim 1670 litrgacha kengayadi. Bu esa yirik hajmli yuklarni yoki dam olish anjomlarini tashishda katta qulaylik yaratadi.

Salondagi muhandislik yechimlari ham diqqatga sazovor. Avtomobil ichida jami 38 litrdan ortiq turli mayda saqlash joylari mavjud. Eshik panellaridagi keng choʻntaklar va markaziy konsoldagi chuqur boʻlinmalar kundalik buyumlarni tartibli saqlashga yordam beradi. Ayniqsa, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun yaratilgan maxsus tirsak qoʻygich (armrest) oʻziga xos “aqllli” yechimga ega: unda ikkita USB-C porti va planshet yoki smartfonlarni oʻrnatish uchun maxsus tutqichlar mavjud.

Qulaylik va texnologik ustunliklar

Renault Scenic E-Tech faqat sigʻimi bilan emas, balki yoʻlovchilarning umumiy holati bilan ham ajralib turadi. “What Car?” tahririyati mutaxassisi Lourens Chungning taʼkidlashicha, orqa oʻrindiqlardagi oyoq joyi va oʻrindiqning ergonomik tuzilishi hatto novcha yoʻlovchilar uchun ham uzoq safarlarda charchoq sezmaslikni taʼminlaydi. Quyida ushbu modelning oilalar uchun eng muhim afzalliklari keltirilgan:

  • Yuqori sigʻimli 87 kW/soat batareya va uzoq masofa zaxirasi;
  • Transformatsiya qilinuvchi keng yukxona va balandligi sozlanuvchi pol;
  • Gadjetlar uchun maxsus moslamalar bilan jihozlangan innovatsion salon;
  • Oʻz sinfidagi raqobatchilarga nisbatan hamyonbop narx siyosati;
  • Xavfsizlik boʻyicha eng yuqori besh yulduzli reyting.
Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Renault Scenic kabi modellar BYD yoki Tesla kabi brendlarga munosib raqobatchi boʻla oladi. Ayniqsa, avtomobilning narxi va taqdim etayotgan funksionalligi nisbati uni oʻrta boʻgʻindagi oilalar uchun jozibador tanlovga aylantiradi. Scenic E-Tech shunchaki reklama bukletlari uchun emas, balki real hayotiy ehtiyojlar uchun qurilganini amalda isbotlamoqda.

RenaultElektromobilAvtoKrossoverTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiBugun, 12:58Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Bugun, 12:57Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi