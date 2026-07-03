Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchi
Zamonaviy oila uchun avtomobil tanlash — bu shunchaki transport vositasi emas, balki qulaylik, xavfsizlik va tejamkorlik oʻrtasidagi muvozanatni topish demakdir. Renault kompaniyasining yangi Scenic E-Tech modeli aynan shu talablarga javob berish maqsadida ishlab chiqilgan boʻlib, u allaqachon soha mutaxassislari eʼtiborini tortishga ulgurdi. Xususan, nufuzli “What Car?” nashri tomonidan 2024-yilning “Eng yaxshi oilaviy elektr krossoveri” deb topilgani ushbu modelning imkoniyatlari yuqori ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning texnik koʻrsatkichlari har qanday haydovchini hayratda qoldirishi aniq. 87 kW/soat quvvatga ega batareya bilan jihozlangan Renault Scenic E-Tech bir marta quvvatlanish orqali WLTP sikli boʻyicha 613 kilometrgacha (381 mil) masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich nafaqat shahar ichidagi harakatlanish, balki viloyatlararo uzoq safarlar uchun ham elektromobildan qoʻrqmasdan foydalanish imkonini beradi.
Kenglik va amaliylik uygʻunligiOila uchun moʻljallangan avtomobilda yukxona hajmi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Scenic modeli bu borada 545 litrli yukxonani taklif etadi, bu esa kamida yettita oʻrtacha chamadonni bemalol joylashtirish uchun yetarli. Agar orqa oʻrindiqlar 40/20/40 nisbatda yigʻilsa, umumiy sigʻim 1670 litrgacha kengayadi. Bu esa yirik hajmli yuklarni yoki dam olish anjomlarini tashishda katta qulaylik yaratadi.
Salondagi muhandislik yechimlari ham diqqatga sazovor. Avtomobil ichida jami 38 litrdan ortiq turli mayda saqlash joylari mavjud. Eshik panellaridagi keng choʻntaklar va markaziy konsoldagi chuqur boʻlinmalar kundalik buyumlarni tartibli saqlashga yordam beradi. Ayniqsa, orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun yaratilgan maxsus tirsak qoʻygich (armrest) oʻziga xos “aqllli” yechimga ega: unda ikkita USB-C porti va planshet yoki smartfonlarni oʻrnatish uchun maxsus tutqichlar mavjud.
Qulaylik va texnologik ustunliklarRenault Scenic E-Tech faqat sigʻimi bilan emas, balki yoʻlovchilarning umumiy holati bilan ham ajralib turadi. “What Car?” tahririyati mutaxassisi Lourens Chungning taʼkidlashicha, orqa oʻrindiqlardagi oyoq joyi va oʻrindiqning ergonomik tuzilishi hatto novcha yoʻlovchilar uchun ham uzoq safarlarda charchoq sezmaslikni taʼminlaydi. Quyida ushbu modelning oilalar uchun eng muhim afzalliklari keltirilgan:
- Yuqori sigʻimli 87 kW/soat batareya va uzoq masofa zaxirasi;
- Transformatsiya qilinuvchi keng yukxona va balandligi sozlanuvchi pol;
- Gadjetlar uchun maxsus moslamalar bilan jihozlangan innovatsion salon;
- Oʻz sinfidagi raqobatchilarga nisbatan hamyonbop narx siyosati;
- Xavfsizlik boʻyicha eng yuqori besh yulduzli reyting.
…