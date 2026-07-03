T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdi

·30·Texno
T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdi

Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) xalqaro roumingda mobil internetdan bepul foydalanish boʻyicha avvalroq yoʻlga qoʻyilgan aksiyasini doimiy xizmatga aylantirishga qaror qildi. Endilikda kompaniya mijozlari xorijiy safarlar davomida tarif rejasiga qarab maʼlum muddat davomida cheksiz tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik xalqaro sayohatlar vaqtida aloqa xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur taklif sinov tariqasida joriy etilgandan soʻng, xorijda internet-trafik isteʼmoli hajmi uch baravarga oshgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida roumingda internetdan foydalanishga boʻlgan talab yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur xizmatdan eng koʻp foydalangan sayyohlar Turkiyaga tashrif buyurganlar boʻlib, barcha ulanishlarning deyarli yarmi aynan shu davlat hissasiga toʻgʻri kelgan.

Xizmat shartlari va qamrab olingan davlatlar

Bepul va cheksiz internet xizmati dunyoning 34 ta davlatida amal qiladi. Ular orasida Oʻzbekistonlik sayyohlar uchun ham mashhur boʻlgan Xitoy, Tailand va Turkiya kabi yoʻnalishlar mavjud. Standart shartlarga koʻra, bepul internetdan foydalanish muddati 15 kunni tashkil etadi. Biroq, kompaniyaning MiXX obunasi foydalanuvchilari uchun bu muddat 22 kunga qadar uzaytirilgan.

Ushbu imkoniyat ham xususiy, ham korporativ mijozlar uchun moʻljallangan bir qator tarif rejalarida amal qiladi. Taʼkidlash joizki, T2 operatori nafaqat internet, balki ovozli aloqa xizmatlari boʻyicha ham oʻzgarishlar kiritgan. Avvalroq kompaniya 56 ta davlatda chiquvchi qoʻngʻiroqlar uchun toʻlovni bekor qilgan edi, natijada xalqaro qoʻngʻiroqlar hajmi ikki baravarga koʻpaygan.

Zamonaviy rouming tendensiyalari

Bugungi kunda mobil operatorlar oʻrtasidagi raqobat natijasida rouming xizmatlari tobora arzonlashib bormoqda. T2 tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, bepul xizmatlarning joriy etilishi mijozlarning sodiqligini oshirish bilan birga, trafik hajmining keskin oʻsishiga ham xizmat qiladi. Bu kabi qulayliklar ayniqsa xizmat safarlariga tez-tez chiquvchi biznes vakillari va faol sayyohlar uchun juda qoʻl keladi.

Oʻzbekiston bozorida ham mahalliy operatorlar xalqaro rouming paketlari boʻyicha turli chegirmalar va qulay tariflarni taklif etib kelishmoqda. Rossiya operatorlarining bunday qadamlari mintaqaviy aloqa bozoridagi umumiy narx siyosatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki koʻplab foydalanuvchilar ikki davlat oʻrtasida doimiy harakatda boʻlib, bir vaqtning oʻzida bir nechta operator xizmatidan foydalanadilar.

T2RoumingInternetTexnologiyaAloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiBugun, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 18:57Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinMicrosoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinBugun, 17:30Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaStarlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaBugun, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi