T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdi
Rossiyaning T2 aloqa operatori (sobiq Tele2) xalqaro roumingda mobil internetdan bepul foydalanish boʻyicha avvalroq yoʻlga qoʻyilgan aksiyasini doimiy xizmatga aylantirishga qaror qildi. Endilikda kompaniya mijozlari xorijiy safarlar davomida tarif rejasiga qarab maʼlum muddat davomida cheksiz tarmoqqa ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik xalqaro sayohatlar vaqtida aloqa xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur taklif sinov tariqasida joriy etilgandan soʻng, xorijda internet-trafik isteʼmoli hajmi uch baravarga oshgan. Bu esa foydalanuvchilar orasida roumingda internetdan foydalanishga boʻlgan talab yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur xizmatdan eng koʻp foydalangan sayyohlar Turkiyaga tashrif buyurganlar boʻlib, barcha ulanishlarning deyarli yarmi aynan shu davlat hissasiga toʻgʻri kelgan.
Xizmat shartlari va qamrab olingan davlatlarBepul va cheksiz internet xizmati dunyoning 34 ta davlatida amal qiladi. Ular orasida Oʻzbekistonlik sayyohlar uchun ham mashhur boʻlgan Xitoy, Tailand va Turkiya kabi yoʻnalishlar mavjud. Standart shartlarga koʻra, bepul internetdan foydalanish muddati 15 kunni tashkil etadi. Biroq, kompaniyaning MiXX obunasi foydalanuvchilari uchun bu muddat 22 kunga qadar uzaytirilgan.
Ushbu imkoniyat ham xususiy, ham korporativ mijozlar uchun moʻljallangan bir qator tarif rejalarida amal qiladi. Taʼkidlash joizki, T2 operatori nafaqat internet, balki ovozli aloqa xizmatlari boʻyicha ham oʻzgarishlar kiritgan. Avvalroq kompaniya 56 ta davlatda chiquvchi qoʻngʻiroqlar uchun toʻlovni bekor qilgan edi, natijada xalqaro qoʻngʻiroqlar hajmi ikki baravarga koʻpaygan.
Zamonaviy rouming tendensiyalariBugungi kunda mobil operatorlar oʻrtasidagi raqobat natijasida rouming xizmatlari tobora arzonlashib bormoqda. T2 tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, bepul xizmatlarning joriy etilishi mijozlarning sodiqligini oshirish bilan birga, trafik hajmining keskin oʻsishiga ham xizmat qiladi. Bu kabi qulayliklar ayniqsa xizmat safarlariga tez-tez chiquvchi biznes vakillari va faol sayyohlar uchun juda qoʻl keladi.
Oʻzbekiston bozorida ham mahalliy operatorlar xalqaro rouming paketlari boʻyicha turli chegirmalar va qulay tariflarni taklif etib kelishmoqda. Rossiya operatorlarining bunday qadamlari mintaqaviy aloqa bozoridagi umumiy narx siyosatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki koʻplab foydalanuvchilar ikki davlat oʻrtasida doimiy harakatda boʻlib, bir vaqtning oʻzida bir nechta operator xizmatidan foydalanadilar.
…