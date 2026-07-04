O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdi
Tailandda o‘tayotgan sport kurashlari bo‘yicha U-20 yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda.
Qizlar kurashi bo‘yicha bahslarda hamyurtlarimiz 1 ta oltin, 1 ta kumush va 3 ta bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Muhayyo Narzilloyeva Osiyo chempioni bo‘ldi
65 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Muhayyo Narzilloyeva barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalni qo‘lga kiritdi.
Uning g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasiga qizlar kurashi bo‘yicha musobaqadagi eng yuqori natijani taqdim etdi.
Shohista Shonazarova kumush medal oldi
50 kilogramm vaznda gilamga chiqqan Shohista Shonazarova finalgacha yetib borib, Osiyo chempionatining kumush medaliga sazovor bo‘ldi.
Yosh sportchimiz musobaqa davomida yuqori mahorat va matonat namoyish etdi.
Uch nafar kurashchimiz bronza sohibi
O‘zbekiston terma jamoasining yana uch nafar vakili o‘z vazn toifalarida bronza medalini qo‘lga kiritdi:
62 kg: Feruza Qayratdinova;
68 kg: Muhayyo Rahimjonova;
76 kg: Sevinchoy Polvonova.
Qizlarimizdan salmoqli natija
Shu tariqa, O‘zbekiston qizlar kurashi terma jamoasi bir kunning o‘zida jami 5 ta medal jamg‘ardi.
Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, Tailanddagi Osiyo chempionati bahslari davom etmoqda.
…