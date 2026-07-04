Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?

·34·Texno
Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?

Jersida yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlar uchun yangi klinik sinov dasturi boshlandi. Mutaxassislar ushbu tadqiqot orqali zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida davolash samaradorligini yanada aniq baholash va kelajakda bemorlarga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashni maqsad qilgan.

Klinik sinovga Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), ya’ni yurakning chiqarish qobiliyati saqlangan holda kechadigan yurak yetishmovchiligi tashxisi qo‘yilgan bemorlar jalb etilgan. Tadqiqot davomida olimlar vena orqali yuboriladigan temir preparati yurak yetishmovchiligi belgilariga, shuningdek, bemorlarning jismoniy faolligi va mashq bajarish qobiliyatiga qanday ta’sir qilishini o‘rganadi.

Ko‘kragini tutib azoblanayotgan va yurak sohasida qizil og‘riq belgisi bo‘lgan erkak.

Sinov ishtirokchilari 14 hafta davomida maxsus aqlli uzuk hamda son qismiga taqiladigan elektron sensorli plastirdan foydalanadi. Ushbu qurilmalar bemorning kundalik harakatlari, qadamlar soni, jismoniy faolligi, o‘tirgan holatdan turish vaqti kabi ko‘rsatkichlarni muntazam qayd etadi. Aqlli uzuk esa yurak urish tezligi kabi fiziologik ma’lumotlarni yig‘ib boradi.

Jersi shifoxonasi kardiologiya bo‘limi shifokori doktor Aaron Henrining ta’kidlashicha, an’anaviy usullarda temir in’eksiyasi samarasi odatda olti daqiqalik yurish sinovi orqali baholanadi. Biroq bu usul faqat muayyan vaqtdagi holatni ko‘rsatadi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, yangi texnologiya esa bemorning holatini 14 hafta davomida uzluksiz kuzatish imkonini beradi. Qurilmalar to‘plagan ma’lumotlar bemorning smartfoni orqali serverga yuklanadi va shifokorlar ularni tahlil qilib, davolash qanchalik samara berganini baholaydi.

Ichki qismida datchiklari bo‘lgan kumushrang aqlli uzuk ko‘k fonda turibdi.

Doktor Henrining aytishicha, tadqiqotda turli yoshdagi bemorlar ishtirok etishi mumkin. Amalda esa qatnashchilarning aksariyati 70, 80 va hatto 90 yoshdan oshgan insonlardir. Uning fikricha, keksa bemorlarni ham zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati bilan ta’minlash bugungi tibbiyot uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Loyihani moliyalashtirish uchun Digital Jersey tashkiloti o‘zining Impact Jersey Fund jamg‘armasi orqali 200 ming funt sterling mablag‘ ajratgan.

Tashkilot rahbari Toni Morettaning ta’kidlashicha, sog‘liqni saqlash sohasidan muhimroq yo‘nalish yo‘q. Uning fikricha, Jersi yangi raqamli tibbiy texnologiyalarni sinab ko‘rish uchun qulay maydon hisoblanadi va agar orol bu sohada yetakchilardan biriga aylansa, bundan eng avvalo bemorlar manfaat ko‘radi.

Ko‘k fonda barmog‘iga qora aqlli uzuk taqqan inson qo‘li.

Mutaxassislar ushbu klinik sinov muvaffaqiyatli yakunlansa, yurak yetishmovchiligini kuzatish va davolashda raqamli texnologiyalardan foydalanish yanada kengayishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

JerseyAaron HenryJersey Hospital
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiSamsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiBugun, 14:55Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiLenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiBugun, 14:21iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda