Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?
Jersida yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlar uchun yangi klinik sinov dasturi boshlandi. Mutaxassislar ushbu tadqiqot orqali zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida davolash samaradorligini yanada aniq baholash va kelajakda bemorlarga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashni maqsad qilgan.
Klinik sinovga Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), ya’ni yurakning chiqarish qobiliyati saqlangan holda kechadigan yurak yetishmovchiligi tashxisi qo‘yilgan bemorlar jalb etilgan. Tadqiqot davomida olimlar vena orqali yuboriladigan temir preparati yurak yetishmovchiligi belgilariga, shuningdek, bemorlarning jismoniy faolligi va mashq bajarish qobiliyatiga qanday ta’sir qilishini o‘rganadi.
Sinov ishtirokchilari 14 hafta davomida maxsus aqlli uzuk hamda son qismiga taqiladigan elektron sensorli plastirdan foydalanadi. Ushbu qurilmalar bemorning kundalik harakatlari, qadamlar soni, jismoniy faolligi, o‘tirgan holatdan turish vaqti kabi ko‘rsatkichlarni muntazam qayd etadi. Aqlli uzuk esa yurak urish tezligi kabi fiziologik ma’lumotlarni yig‘ib boradi.
Jersi shifoxonasi kardiologiya bo‘limi shifokori doktor Aaron Henrining ta’kidlashicha, an’anaviy usullarda temir in’eksiyasi samarasi odatda olti daqiqalik yurish sinovi orqali baholanadi. Biroq bu usul faqat muayyan vaqtdagi holatni ko‘rsatadi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, yangi texnologiya esa bemorning holatini 14 hafta davomida uzluksiz kuzatish imkonini beradi. Qurilmalar to‘plagan ma’lumotlar bemorning smartfoni orqali serverga yuklanadi va shifokorlar ularni tahlil qilib, davolash qanchalik samara berganini baholaydi.
Doktor Henrining aytishicha, tadqiqotda turli yoshdagi bemorlar ishtirok etishi mumkin. Amalda esa qatnashchilarning aksariyati 70, 80 va hatto 90 yoshdan oshgan insonlardir. Uning fikricha, keksa bemorlarni ham zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati bilan ta’minlash bugungi tibbiyot uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi.
Loyihani moliyalashtirish uchun Digital Jersey tashkiloti o‘zining Impact Jersey Fund jamg‘armasi orqali 200 ming funt sterling mablag‘ ajratgan.
Tashkilot rahbari Toni Morettaning ta’kidlashicha, sog‘liqni saqlash sohasidan muhimroq yo‘nalish yo‘q. Uning fikricha, Jersi yangi raqamli tibbiy texnologiyalarni sinab ko‘rish uchun qulay maydon hisoblanadi va agar orol bu sohada yetakchilardan biriga aylansa, bundan eng avvalo bemorlar manfaat ko‘radi.
Mutaxassislar ushbu klinik sinov muvaffaqiyatli yakunlansa, yurak yetishmovchiligini kuzatish va davolashda raqamli texnologiyalardan foydalanish yanada kengayishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…