Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindi
O‘zbekistonlik taniqli MMA jangchisi Nursulton Ro‘ziboyev UFC'dagi navbatdagi muvaffaqiyatli ishtiroki ortidan qimmatbaho sovg‘a bilan taqdirlandi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga tegishli “Axmat” jangovar klubi tomonidan sportchiga “Roewe M7 DMH” rusumidagi yangi avtomobil topshirildi. Bu haqda Nursulton Ro‘ziboyev o‘zining Instagram sahifasi orqali ma’lum qildi.
Ma’lum qilinishicha, “Axmat” jangovar klubi safida faoliyat yuritib kelayotgan Ro‘ziboyev UFC'dagi navbatdagi ishonchli g‘alabasidan keyin munosib rag‘batlantirildi. Sportchi ushbu sovg‘a munosabati bilan o‘z fikrlarini ham bildirib o‘tdi.
“Yutsang unday qilaman, bunday qilaman deb va’da beradiganlar ko‘p. Lekin jang natijasidan qat’i nazar, sovg‘a beradiganlar ham bor”, — deb yozdi Nursulton Ro‘ziboyev.
Ma’lumot uchun, o‘zbekistonlik jangchi joriy yilning 27 iyun kuni Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 280 turniri doirasida rossiyalik Andrey Pulyayevga qarshi oktagonga ko‘tarilgan edi. O‘rta vazn toifasida kechgan bahsda Ro‘ziboyev raqibini birinchi raundning o‘zidayoq bo‘g‘ish usuli orqali mag‘lub etib, UFC'dagi yana bir ishonchli g‘alabasini rasmiylashtirdi.
Nursulton Ro‘ziboyev 2015 yildan buyon “Axmat” jangovar klubi sharafini himoya qilib keladi. UFC'dagi muvaffaqiyatli ishtirokidan keyin klub rahbariyati uning yutug‘ini munosib baholab, sportchiga yangi avtomobil sovg‘a qildi. Bu esa o‘zbekistonlik jangchi uchun navbatdagi g‘alabadan keyingi yana bir muhim e’tirof sifatida baholanmoqda.
…