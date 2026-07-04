Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldi
Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tgan Belgiya – Senegal uchrashuvi nafaqat maydondagi keskin kurash, balki tribunadagi kutilmagan voqea bilan ham yodda qoldi.
Ma’lum qilinishicha, Senegal terma jamoasining muxlislaridan biri jamoasining alamli mag‘lubiyatini og‘ir qabul qilgan. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Senegal darvozasiga urilgan uchinchi goldan keyin muxlisning ahvoli keskin yomonlashib, u tribunada hushidan ketgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uning yuragi to‘xtab qolgan.
Shifokorlar zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, muxlisni shoshilinch ravishda shifoxonaga yetkazgan. Hozircha uning salomatligi yuzasidan rasmiy ma’lumot e’lon qilinmagan.
Eslatib o‘tamiz, Senegal terma jamoasi uchrashuv davomida 2:0 hisobida oldinda borayotganiga qaramay, yakunda ketma-ket uchta gol o‘tkazib yubordi. Natijada jamoa 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.
…