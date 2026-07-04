Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldi

·40·Sport
Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldi

Jahon chempionati doirasida bo‘lib o‘tgan Belgiya – Senegal uchrashuvi nafaqat maydondagi keskin kurash, balki tribunadagi kutilmagan voqea bilan ham yodda qoldi.

Ma’lum qilinishicha, Senegal terma jamoasining muxlislaridan biri jamoasining alamli mag‘lubiyatini og‘ir qabul qilgan. Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Senegal darvozasiga urilgan uchinchi goldan keyin muxlisning ahvoli keskin yomonlashib, u tribunada hushidan ketgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, uning yuragi to‘xtab qolgan.

Shifokorlar zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, muxlisni shoshilinch ravishda shifoxonaga yetkazgan. Hozircha uning salomatligi yuzasidan rasmiy ma’lumot e’lon qilinmagan.

Eslatib o‘tamiz, Senegal terma jamoasi uchrashuv davomida 2:0 hisobida oldinda borayotganiga qaramay, yakunda ketma-ket uchta gol o‘tkazib yubordi. Natijada jamoa 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBugun, 15:13Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiBugun, 14:40Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiNeymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiBugun, 14:35Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi