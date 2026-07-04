Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!

·43·Dunyo
Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!

Vetnamlik qurilish ishchisining o‘g‘lini orqasiga ko‘tarib ishlayotgani tasvirlangan kadr internetda ommalashdi. Suratda u bir tomondan kunlik mehnatini bajarayotgani, ikkinchi tomondan chaqalog‘ini nazoratsiz qoldirmaslikka urinayotgani ko‘rinadi.

Ishchi turmush o‘rtog‘ini baxtsiz hodisada yo‘qotgan. Shundan keyin bola tarbiyasi va oilani ta’minlash mas’uliyati uning zimmasida qolgan.

Uning bolaga qaraydigan odami bo‘lmagan. Buning uchun alohida kishi yollashga ham imkoniyati yetmagan. Shu bois u chaqalog‘ini har kuni qurilish maydoniga olib borishga majbur bo‘lgan.

Tarmoq foydalanuvchilari bu holatga turlicha munosabat bildirdi. Ayrimlar uning otalik mehrini maqtagan bo‘lsa, boshqalar bolani bunday xavfli joyda olib yurish mumkin emasligini yozgan.

Biroq ishchining vaziyatida tanlov ko‘p emas edi. U farzandini yolg‘iz qoldirolmas, ishlamasa esa oilasini ta’minlay olmasdi. Shuning uchun u har ikki mas’uliyatni bir vaqtda ko‘tarishga majbur bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiYo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiBugun, 15:45Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Ixtirolari bilan hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan olti nafar ixtirochi ayol!Bugun, 15:34Turkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiTurkiyada kichkina bola balkon tashqarisida osilib qoldiBugun, 15:30JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiJSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiBugun, 15:21Shveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaShveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqdaBugun, 14:2540 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdiBugun, 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi