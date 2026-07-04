Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladi

·24·Texno
Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng mashhur saqlash qurilmalari oilasiga mansub yangi mahsulotni taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya 990 seriyasining bir qismi boʻladigan, ammo oʻzidan oldingi 990 EVO va 990 PRO modellaridan tubdan farq qiluvchi yangi SSD diskini ishlab chiqdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning DRAM-kesh xotirasidan voz kechilganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung Canada rasmiy saytida muddatidan avval paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model PCIe 4.0 NVMe interfeysida ishlaydi. IXBT.com nashrining yozishicha, diskda shaxsiy tezkor xotira (DRAM) mavjud emasligi sababli, u HMB (Host Memory Buffer) texnologiyasidan foydalanadi. Bu tizim maʼlumotlarni keshlashtirish uchun kompyuterning operativ xotirasidan (RAM) bir qismini vaqtincha ijaraga oladi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlari

Yangi SSD qurilmasi Samsung kompaniyasining oʻz nazoratchisi (controller) va yuqori sifatli V-NAND xotira chiplari asosida yaratilgan. Bozorga ushbu mahsulotning 1 TB va 2 TB hajmli versiyalari chiqarilishi kutilmoqda. Ularning tezlik koʻrsatkichlari DRAM-kesh yoʻqligiga qaramay, ancha yuqori darajada saqlab qolingan:

  • 1 TB model: ketma-ket oʻqish tezligi 7150 MB/s gacha, yozish tezligi esa 6450 MB/s gacha;
  • 2 TB model: ketma-ket oʻqish tezligi 7250 MB/s gacha, yozish tezligi 6450 MB/s;
  • Samaradorlik: oʻqishda 850 ming IOPS va yozishda 1,2 million IOPS gacha.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu yangi model chidamlilik borasida 990 PRO flagmanidan biroz ortda qoladi. Xususan, 1 TB hajmli versiya uchun 400 TBW (terabayt yozish resursi), 2 TB versiya uchun esa 800 TBW kafolatlangan. Bu koʻrsatkichlar oddiy foydalanuvchilar va oʻyin ixlosmandlari uchun yetarli boʻlsa-da, professional video montaj ustalari uchun biroz kamlik qilishi mumkin.

Kompaniya ushbu modelga 3 yillik kafolat muddatini belgilagan, holbuki yuqori segmentdagi modellarda bu muddat odatda 5 yilni tashkil etadi. Bu ham yangi SSD modelining koʻproq hamyonbop segmentga moʻljallanganidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi qurilmalar odatda narx va sifat mutanosibligi tufayli juda tez ommalashadi.

Hozircha Samsung yangi mahsulotning rasmiy sotuv sanasi va narxini eʼlon qilgani yoʻq. Maʼlumotlar rasmiy saytdan tezda oʻchirib tashlangan boʻlsa-da, ayrim riteylerlarning kataloglarida ushbu SSD allaqachon koʻrinish berishni boshlagan. Katta ehtimol bilan, ushbu model yaqin oylarda jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻladi.

SamsungSSDTexnologiyaXotiraGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiLenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandiBugun, 14:21iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda