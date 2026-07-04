Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining eng mashhur saqlash qurilmalari oilasiga mansub yangi mahsulotni taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya 990 seriyasining bir qismi boʻladigan, ammo oʻzidan oldingi 990 EVO va 990 PRO modellaridan tubdan farq qiluvchi yangi SSD diskini ishlab chiqdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning DRAM-kesh xotirasidan voz kechilganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Samsung Canada rasmiy saytida muddatidan avval paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model PCIe 4.0 NVMe interfeysida ishlaydi. IXBT.com nashrining yozishicha, diskda shaxsiy tezkor xotira (DRAM) mavjud emasligi sababli, u HMB (Host Memory Buffer) texnologiyasidan foydalanadi. Bu tizim maʼlumotlarni keshlashtirish uchun kompyuterning operativ xotirasidan (RAM) bir qismini vaqtincha ijaraga oladi, bu esa ishlab chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va tezlik koʻrsatkichlariYangi SSD qurilmasi Samsung kompaniyasining oʻz nazoratchisi (controller) va yuqori sifatli V-NAND xotira chiplari asosida yaratilgan. Bozorga ushbu mahsulotning 1 TB va 2 TB hajmli versiyalari chiqarilishi kutilmoqda. Ularning tezlik koʻrsatkichlari DRAM-kesh yoʻqligiga qaramay, ancha yuqori darajada saqlab qolingan:
- 1 TB model: ketma-ket oʻqish tezligi 7150 MB/s gacha, yozish tezligi esa 6450 MB/s gacha;
- 2 TB model: ketma-ket oʻqish tezligi 7250 MB/s gacha, yozish tezligi 6450 MB/s;
- Samaradorlik: oʻqishda 850 ming IOPS va yozishda 1,2 million IOPS gacha.
Kompaniya ushbu modelga 3 yillik kafolat muddatini belgilagan, holbuki yuqori segmentdagi modellarda bu muddat odatda 5 yilni tashkil etadi. Bu ham yangi SSD modelining koʻproq hamyonbop segmentga moʻljallanganidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi qurilmalar odatda narx va sifat mutanosibligi tufayli juda tez ommalashadi.
Hozircha Samsung yangi mahsulotning rasmiy sotuv sanasi va narxini eʼlon qilgani yoʻq. Maʼlumotlar rasmiy saytdan tezda oʻchirib tashlangan boʻlsa-da, ayrim riteylerlarning kataloglarida ushbu SSD allaqachon koʻrinish berishni boshlagan. Katta ehtimol bilan, ushbu model yaqin oylarda jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻladi.
…