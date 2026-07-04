Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchi

·0·Jamiyat
Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchi

O‘zbekistonda kommunal va davlat xizmatlarining ishonch telefonlari faoliyatini tubdan tartibga solish taklif etilmoqda. Raqobat qo‘mitasi qisqa raqamlarga qo‘ng‘iroq qilgan fuqarolarning uzoq kutishi, aloqaning uzilib qolishi va murojaatlarga javob berilmasligi bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish tashabbusini ilgari surdi.

Bu bo‘yicha Raqamli texnologiyalar vazirligiga aloqa markazlari ishini isloh qilishga qaratilgan takliflar to‘plami yuborildi.

Fuqarolar 10–30 daqiqa kutishga majbur

Qayd etilishicha, kommunal va davlat xizmatlarining qisqa raqamlariga qo‘ng‘iroq qilgan fuqarolar ko‘pincha operator javobini 10 daqiqadan 30 daqiqagacha kutadi.

Ayrim holatlarda esa navbat operatorga yaqinlashganda qo‘ng‘iroq to‘satdan uzilib qoladi. Natijada fuqaro yana qayta qo‘ng‘iroq qilib, navbatni boshidan kutishga majbur bo‘ladi.

Shikoyatlar soni keskin oshgan

Raqobat qo‘mitasi o‘tkazgan tahlilga ko‘ra, ishonch telefonlari bilan bog‘liq murojaatlar sezilarli darajada ko‘paygan.

Xususan:

  • 1159 liniyasi orqali gaz ta’minoti masalalari bo‘yicha shikoyatlar 4,5 barobarga oshgan;

  • chiqindilarni olib chiqish bilan bog‘liq murojaatlar 2,4 barobar ko‘paygan.

Bu raqamlar aholining aloqa markazlari ishidan noroziligi tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Ishonch telefonlari uchun aniq qoidalar yo‘q

Muammolarning asosiy sabablaridan biri — aloqa markazlari faoliyatini tartibga soluvchi yagona me’yoriy-huquqiy hujjat mavjud emasligi.

Ya’ni, operator qancha vaqt ichida javob berishi, uzilgan qo‘ng‘iroqlar bilan qanday ishlash kerakligi va murojaat sifati qanday baholanishi bo‘yicha barcha tashkilotlar uchun umumiy talablar belgilanmagan.

Rahbarlarga shaxsiy javobgarlik yuklanishi mumkin

Raqobat qo‘mitasi bir qator yangi tartiblarni joriy etishni taklif qilmoqda.

Jumladan:

  1. Aholi bilan ishlaydigan barcha tashkilotlar uchun qo‘ng‘iroqlarga xizmat ko‘rsatishning yagona sifat standartlarini belgilash.

  2. Javobsiz qoldirilgan yoki asossiz uzilgan qo‘ng‘iroqlar uchun tashkilot rahbarlarining shaxsiy javobgarligini joriy etish.

  3. Aloqa markazlari samaradorligi bo‘yicha har oylik reytinglarni ochiq e’lon qilib borish.

Maqsad — fuqaroning vaqtini tejash

Tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad fuqarolarning telefonda soatlab navbat kutishiga barham berishdir.

Shuningdek, tashkilotlarga aholi muammolarini telefon orqali tezkor, sifatli va mas’uliyat bilan hal etish majburiyatini yuklash rejalashtirilmoqda.

Agar takliflar qabul qilinsa, ishonch telefonlaridagi «Sizning qo‘ng‘irog‘ingiz biz uchun juda muhim» degan uzun kuttirishlar amalda qisqarishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiBugun, 13:48Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiUchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiBugun, 13:40Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiBugun, 11:36Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi