Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchi
O‘zbekistonda kommunal va davlat xizmatlarining ishonch telefonlari faoliyatini tubdan tartibga solish taklif etilmoqda. Raqobat qo‘mitasi qisqa raqamlarga qo‘ng‘iroq qilgan fuqarolarning uzoq kutishi, aloqaning uzilib qolishi va murojaatlarga javob berilmasligi bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish tashabbusini ilgari surdi.
Bu bo‘yicha Raqamli texnologiyalar vazirligiga aloqa markazlari ishini isloh qilishga qaratilgan takliflar to‘plami yuborildi.
Fuqarolar 10–30 daqiqa kutishga majbur
Qayd etilishicha, kommunal va davlat xizmatlarining qisqa raqamlariga qo‘ng‘iroq qilgan fuqarolar ko‘pincha operator javobini 10 daqiqadan 30 daqiqagacha kutadi.
Ayrim holatlarda esa navbat operatorga yaqinlashganda qo‘ng‘iroq to‘satdan uzilib qoladi. Natijada fuqaro yana qayta qo‘ng‘iroq qilib, navbatni boshidan kutishga majbur bo‘ladi.
Shikoyatlar soni keskin oshgan
Raqobat qo‘mitasi o‘tkazgan tahlilga ko‘ra, ishonch telefonlari bilan bog‘liq murojaatlar sezilarli darajada ko‘paygan.
Xususan:
1159 liniyasi orqali gaz ta’minoti masalalari bo‘yicha shikoyatlar 4,5 barobarga oshgan;
chiqindilarni olib chiqish bilan bog‘liq murojaatlar 2,4 barobar ko‘paygan.
Bu raqamlar aholining aloqa markazlari ishidan noroziligi tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Ishonch telefonlari uchun aniq qoidalar yo‘q
Muammolarning asosiy sabablaridan biri — aloqa markazlari faoliyatini tartibga soluvchi yagona me’yoriy-huquqiy hujjat mavjud emasligi.
Ya’ni, operator qancha vaqt ichida javob berishi, uzilgan qo‘ng‘iroqlar bilan qanday ishlash kerakligi va murojaat sifati qanday baholanishi bo‘yicha barcha tashkilotlar uchun umumiy talablar belgilanmagan.
Rahbarlarga shaxsiy javobgarlik yuklanishi mumkin
Raqobat qo‘mitasi bir qator yangi tartiblarni joriy etishni taklif qilmoqda.
Jumladan:
Aholi bilan ishlaydigan barcha tashkilotlar uchun qo‘ng‘iroqlarga xizmat ko‘rsatishning yagona sifat standartlarini belgilash.
Javobsiz qoldirilgan yoki asossiz uzilgan qo‘ng‘iroqlar uchun tashkilot rahbarlarining shaxsiy javobgarligini joriy etish.
Aloqa markazlari samaradorligi bo‘yicha har oylik reytinglarni ochiq e’lon qilib borish.
Maqsad — fuqaroning vaqtini tejash
Tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad fuqarolarning telefonda soatlab navbat kutishiga barham berishdir.
Shuningdek, tashkilotlarga aholi muammolarini telefon orqali tezkor, sifatli va mas’uliyat bilan hal etish majburiyatini yuklash rejalashtirilmoqda.
Agar takliflar qabul qilinsa, ishonch telefonlaridagi «Sizning qo‘ng‘irog‘ingiz biz uchun juda muhim» degan uzun kuttirishlar amalda qisqarishi mumkin.
…