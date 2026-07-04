Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»

·33·Sport
Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»

Misr milliy jamoasi hujumchisi Ayssem Hassan Avstraliyaga qarshi JCH-2026 pley-off bahsidagi dramatik g‘alabadan so‘ng hissiyotlarini bayon qildi.

Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda misrliklar penaltilar seriyasida 4:2 hisobida ustun kelib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.

Misr o‘yinni yaxshi boshladi

Hassanning aytishicha, Misr terma jamoasi uchrashuvni ishonchli boshlab, hisobda oldinga chiqqan.

Biroq Avstraliya tez orada muvozanatni tikladi va bahs yanada keskin tus oldi.

«Biz yaxshi boshladik va oldinga chiqdik. Keyin ular hisobni tenglashtirishdi», — dedi hujumchi.

Avstraliyaning kuchli tomonlari ma’lum edi

Misr futbolchilari raqibning jismoniy jihatdan kuchli, chidamli va tezkor ekanini oldindan bilgan.

Hassan, ayniqsa, standart vaziyatlarda Avstraliya katta xavf tug‘dirganini ta’kidladi.

«Ular juda chidamli, tezkor va kuchli o‘yinchilarga ega. Jarima zarbalari va burchak to‘plarida qiyin bo‘lishini tushunardik, chunki ularning futbolchilari juda baland bo‘yli edi».

Penaltilarda Misr ustun keldi

Teng kurashlar ostida o‘tgan 120 daqiqadan so‘ng g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi.

Bu bosqichda Misr futbolchilari sovuqqonlikni saqlab, 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Ushbu natija terma jamoaga jahon chempionatining keyingi bosqichiga chiqish imkonini berdi.

«Butun mamlakat bayram qiladi»

Hassan g‘alabaning Misr xalqi uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanini alohida qayd etdi.

«Bu ajoyib his. Chunki sen bugun 120 million odamni baxtli qilganingni va butun mamlakat bo‘ylab bayramlar bo‘lishini bilasan».

Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday lahzalar har bir futbolchining bolalikdagi orzusidir.

«Har bir futbolchi bolaligida hammasi aynan shunday yakunlanishini orzu qiladi», — dedi Ayssem Hassan.

MisrAvstraliyaAysem Hassan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19Bornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBornmut hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Alvaro Rodriguez transferi hal boʻldiBugun, 15:13Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiJamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiBugun, 15:07Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiBugun, 14:40Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiNeymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdiBugun, 14:35Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi