Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»
Misr milliy jamoasi hujumchisi Ayssem Hassan Avstraliyaga qarshi JCH-2026 pley-off bahsidagi dramatik g‘alabadan so‘ng hissiyotlarini bayon qildi.
Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan uchrashuvda misrliklar penaltilar seriyasida 4:2 hisobida ustun kelib, keyingi bosqichga yo‘l oldi.
Misr o‘yinni yaxshi boshladi
Hassanning aytishicha, Misr terma jamoasi uchrashuvni ishonchli boshlab, hisobda oldinga chiqqan.
Biroq Avstraliya tez orada muvozanatni tikladi va bahs yanada keskin tus oldi.
«Biz yaxshi boshladik va oldinga chiqdik. Keyin ular hisobni tenglashtirishdi», — dedi hujumchi.
Avstraliyaning kuchli tomonlari ma’lum edi
Misr futbolchilari raqibning jismoniy jihatdan kuchli, chidamli va tezkor ekanini oldindan bilgan.
Hassan, ayniqsa, standart vaziyatlarda Avstraliya katta xavf tug‘dirganini ta’kidladi.
«Ular juda chidamli, tezkor va kuchli o‘yinchilarga ega. Jarima zarbalari va burchak to‘plarida qiyin bo‘lishini tushunardik, chunki ularning futbolchilari juda baland bo‘yli edi».
Penaltilarda Misr ustun keldi
Teng kurashlar ostida o‘tgan 120 daqiqadan so‘ng g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi.
Bu bosqichda Misr futbolchilari sovuqqonlikni saqlab, 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Ushbu natija terma jamoaga jahon chempionatining keyingi bosqichiga chiqish imkonini berdi.
«Butun mamlakat bayram qiladi»
Hassan g‘alabaning Misr xalqi uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanini alohida qayd etdi.
«Bu ajoyib his. Chunki sen bugun 120 million odamni baxtli qilganingni va butun mamlakat bo‘ylab bayramlar bo‘lishini bilasan».
Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday lahzalar har bir futbolchining bolalikdagi orzusidir.
«Har bir futbolchi bolaligida hammasi aynan shunday yakunlanishini orzu qiladi», — dedi Ayssem Hassan.
…