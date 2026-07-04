Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdi

·41·Sport
Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdi

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoaning asosiy yulduzi Neymar nihoyat jismoniy holatini toʻliq tiklaganini va Jahon chempionati bahslarida 90 daqiqa davomida harakat qilishga tayyorligini maʼlum qildi. Bu xabar "Pentakampeonlar" muxlislari uchun kutilgan yangilik boʻldi, boisi tajribali hujumchi uzoq vaqt davomida jarohat sababli oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyish eta olmayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyalik mutaxassisning Folha de S.Paulo nashriga bergan intervyusiga koʻra, 34 yoshli Neymar oʻng oyogʻidagi boldir mushaklari jarohatidan butunlay forigʻ boʻlgan. Shu paytgacha u turnirda faqat Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 14 daqiqa harakat qilgan edi. Yaponiya bilan oʻyinda esa murabbiy uni ehtimoliy qoʻshimcha boʻlimlar uchun asrab, zaxirada qoldirganini tushuntirdi.

Ancelotti futbolchining ayni damdagi ruhiy holatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Murabbiyning tan olishicha, Neymar zaxira oʻrindigʻida oʻtirishdan aslo mamnun emas. "U baxtli emas, lekin oʻzini juda professional tutmoqda. Neymar mashgʻulotlarda bor kuchi bilan ishlayapti va jamoadoshlari orasida katta hurmatga ega. U nafaqat sifatli oʻyinchi, balki juda kamtar inson hamdir", — deya taʼkidladi murabbiy.

Yangi Zelandiyadagi bahs oldidan katta kuch

Braziliya terma jamoasining hujum chizigʻi Norvegiyaga qarshi kechadigan navbatdagi muhim uchrashuv oldidan sezilarli darajada kuchayishi kutilmoqda. Ancelotti Neymarning tajribasi oʻyin tempini nazorat qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi qancha vaqt maydonda boʻlishini oʻyin dinamikasi belgilaydi, biroq jismoniy jihatdan u toʻliq oʻyinni oʻtkazishga qodir.

Neymar Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblanadi va uning safga qaytishi jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Garchi u yoshi oʻtgan sari jarohatlarga moyil boʻlib qolgan boʻlsa-da, uning maydondagi kreativligi va standart vaziyatlardagi mahorati hamon dunyo darajasida qolmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Neymarning har bir harakati qiziqarli, chunki u zamonamizning eng texnik kuchli oʻyinchilaridan biri sanaladi. Uning asosiy tarkibga qaytishi Braziliyaning chempionlik uchun imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda. Endilikda barcha eʼtibor Ancelottining Norvegiyaga qarshi tanlaydigan taktikasiga va Neymarga beriladigan daqiqalarga qaratilgan.

NeymarBraziliyaCarlo AncelottiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14Jamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiJamoasi mag‘lubiyatidan so‘ng muxlisning yuragi to‘xtab qoldiBugun, 15:07Nursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiNursulton Ro‘ziboyevga g‘alabadan keyin yangi avtomobil sovg‘a qilindiBugun, 14:40Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 14:17Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi