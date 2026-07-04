Neymar toʻliq oʻyinga tayyor: Carlo Ancelotti braziliyalik yulduzning holati haqida gapirdi
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoaning asosiy yulduzi Neymar nihoyat jismoniy holatini toʻliq tiklaganini va Jahon chempionati bahslarida 90 daqiqa davomida harakat qilishga tayyorligini maʼlum qildi. Bu xabar "Pentakampeonlar" muxlislari uchun kutilgan yangilik boʻldi, boisi tajribali hujumchi uzoq vaqt davomida jarohat sababli oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyish eta olmayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyalik mutaxassisning Folha de S.Paulo nashriga bergan intervyusiga koʻra, 34 yoshli Neymar oʻng oyogʻidagi boldir mushaklari jarohatidan butunlay forigʻ boʻlgan. Shu paytgacha u turnirda faqat Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 14 daqiqa harakat qilgan edi. Yaponiya bilan oʻyinda esa murabbiy uni ehtimoliy qoʻshimcha boʻlimlar uchun asrab, zaxirada qoldirganini tushuntirdi.
Ancelotti futbolchining ayni damdagi ruhiy holatiga ham toʻxtalib oʻtdi. Murabbiyning tan olishicha, Neymar zaxira oʻrindigʻida oʻtirishdan aslo mamnun emas. "U baxtli emas, lekin oʻzini juda professional tutmoqda. Neymar mashgʻulotlarda bor kuchi bilan ishlayapti va jamoadoshlari orasida katta hurmatga ega. U nafaqat sifatli oʻyinchi, balki juda kamtar inson hamdir", — deya taʼkidladi murabbiy.
Yangi Zelandiyadagi bahs oldidan katta kuchBraziliya terma jamoasining hujum chizigʻi Norvegiyaga qarshi kechadigan navbatdagi muhim uchrashuv oldidan sezilarli darajada kuchayishi kutilmoqda. Ancelotti Neymarning tajribasi oʻyin tempini nazorat qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi qancha vaqt maydonda boʻlishini oʻyin dinamikasi belgilaydi, biroq jismoniy jihatdan u toʻliq oʻyinni oʻtkazishga qodir.
Neymar Braziliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar hisoblanadi va uning safga qaytishi jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Garchi u yoshi oʻtgan sari jarohatlarga moyil boʻlib qolgan boʻlsa-da, uning maydondagi kreativligi va standart vaziyatlardagi mahorati hamon dunyo darajasida qolmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Neymarning har bir harakati qiziqarli, chunki u zamonamizning eng texnik kuchli oʻyinchilaridan biri sanaladi. Uning asosiy tarkibga qaytishi Braziliyaning chempionlik uchun imkoniyatlarini yanada oshirishi kutilmoqda. Endilikda barcha eʼtibor Ancelottining Norvegiyaga qarshi tanlaydigan taktikasiga va Neymarga beriladigan daqiqalarga qaratilgan.
…