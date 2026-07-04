Shveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqda

·35·Dunyo
Shveysariya muzliklari rekord darajada tez erimoqda

Yevropada kuzatilayotgan kuchli issiqlik to‘lqini Shveysariyadagi muzliklarning odatdagidan ancha erta va jadal sur’atda erishiga sabab bo‘lmoqda. Olimlar bu holat Alp tog‘laridagi muzliklar yana bir yil katta hajmda qisqarishi mumkinligidan darak berayotganini ta’kidlamoqda. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, joriy yilning 29 iyun kuni Shveysariya janubida joylashgan Rona muzligi «Muzliklarni yo‘qotish kuni» deb ataluvchi bosqichga yetdi. Bu davr qish mavsumida to‘plangan qor qatlami to‘liq erib, endilikda muzlikning ko‘p yillik muz qatlamlari eriy boshlaydigan jarayonni anglatadi.

Shveysariya muzliklarini kuzatish xizmati rahbari Mattias Xussning so‘zlariga ko‘ra, bu sana kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng erta holat sifatida qayd etildi. Eng erta ko‘rsatkich esa 2022 yilda kuzatilgan bo‘lib, o‘shanda mazkur jarayon hozirgidan uch kun avval boshlangan edi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, qish oylarida qor yog‘ishi kam bo‘lgani va yoz boshlanishi bilan ketma-ket kuzatilgan kuchli issiqlik to‘lqinlari muzliklarning tez sur’atlarda erishiga olib kelgan.

«Bu juda xavotirli holat. Yozning yarmiga ham yetmay turib muzliklar katta hajmda yo‘qolishni boshladi», — dedi Mattias Xuss.

Uning hisob-kitoblariga ko‘ra, iyun oyida kuzatilgan issiq kunlar davomida Shveysariya muzliklaridan erigan suv hajmi ikki hafta mobaynida har olti soniyada bitta Olimpiya standartidagi suzish havzasini to‘ldirishga yetarli bo‘lgan.

Shuningdek, Rona muzligidagi kuzatuv nuqtalaridan birida atigi ikki haftalik jazirama natijasida qariyb 1,5 metr qalinlikdagi muz qatlami erib ketgani aniqlangan.

Bu o‘zgarishlarni uzoq yillardan beri ushbu hududga tashrif buyurib kelayotgan sayyohlar ham yaqqol sezmoqda. So‘nggi 50 yil davomida Rona muzligiga muntazam kelib turadigan germaniyalik sayyoh Garri Blok muzlikning ko‘z o‘ngida keskin qisqarib borayotgani uni qattiq iztirobga solayotganini aytdi.

«Men yig‘layapman. Bir vaqtlar ulkan bo‘lgan muzlik ko‘z oldimizda yo‘qolib bormoqda. Bu iqlim o‘zgarishining eng yaqqol dalilidir», — dedi u.

Olimlar ta’kidlashicha, agar yuqori haroratlar saqlanib qolsa, Shveysariya muzliklari joriy yil ham katta miqdorda muz massasini yo‘qotishi mumkin. Bu esa Yevropa tabiati va suv zaxiralari uchun jiddiy xavotir uyg‘otayotgan omillardan biri sifatida baholanmoqda.

ShveytsariyaRonMattias HussReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiJSST "Hondius" kemasidagi xantavirus epidemiyasi tugaganini e’lon qildiBugun, 15:21Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Bugun, 15:1740 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdiBugun, 13:03Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Bugun, 11:36Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiChiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiBugun, 10:45Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Kecha, 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi