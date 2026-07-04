Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandi

·38·Texno
Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandi

Dunyoga mashhur Lenovo kompaniyasi oʻzining ommabop noutbuklarida ilk bor Xitoyning Yangtze Memory Technologies (YMTC) ishlab chiqaruvchisiga tegishli SSD toʻplovchilaridan foydalanishni boshladi. Notebookcheck nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu komponentlar ThinkBook 14 Gen 9 modelining yangi konfiguratsiyalarida aniqlangan. Bu holat Lenovo kabi yirik brendlarning ommaviy qurilmalarida Xitoy xotira chiplari paydo boʻlishining birinchi rasmiy holatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinovdan oʻtkazilgan ThinkBook 14 Gen 9 IPL versiyasida 512 GB hajmli, M.2 2242 formatidagi va PCIe 4.0 NVMe interfeysiga ega SSD oʻrnatilgani maʼlum boʻldi. Zamonaviy ulanish standartiga qaramay, mazkur toʻplovchining samaradorligi ushbu toifadagi noutbuklarda odatda qoʻllaniladigan Samsung yoki Western Digital kabi brendlar mahsulotlaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda.

Tezlik va barqarorlik masalasi

Oʻtkazilgan test natijalari shuni koʻrsatdiki, YMTC drayverining ketma-ket oʻqish tezligi soniyasiga 3950 MB, yozish tezligi esa 2514 MB atrofida qayd etilgan. Bu koʻrsatkichlar PCIe 4.0 standarti uchun past natija hisoblanadi. Shuningdek, 4K formatidagi tasodifiy operatsiyalar tezligi ham oʻrtacha darajadan past boʻlib chiqdi, bu esa tizimning umumiy chaqqonligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Eng asosiysi, uzoq muddatli yuklama ostida ushbu SSD qizib ketishi natijasida trottling holatiga tushadi, yaʼni haroratni pasaytirish uchun oʻz tezligini sunʼiy ravishda kamaytiradi. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi mumkin.

Bozordagi oʻzgarishlar sababi

Lenovo noutbuklarida Xitoy xotira chiplarining paydo boʻlishi jahon bozoridagi global oʻzgarishlar bilan bogʻliq. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt (AI) tizimlari uchun chiplarga boʻlgan talab keskin ortib borayotgani sababli, NAND-xotira bozorida tanqislik va narxlarning koʻtarilishi kuzatilmoqda. Shu sababli yirik ishlab chiqaruvchilar Samsung, Kioxia va Western Digital kabi qimmatroq yetkazib beruvchilarga muqobil sifatida Xitoy brendlariga murojaat qilmoqda.

Taʼkidlash joizki, xotira chiplari bozoridagi bu tendensiya faqat Lenovo bilan cheklanib qolmaydi. Avvalroq Apple kompaniyasi ham Xitoyning CXMT ishlab chiqaruvchisidan xotira sotib olish uchun AQSH hukumatidan ruxsat soʻrayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu esa kelajakda Xitoy texnologiyalari global elektronika bozorida yanada mustahkam oʻrin egallashidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham Lenovo mahsulotlari juda ommabop ekanini hisobga olsak, tez orada bizning doʻkonlarimizdagi noutbuklarda ham ushbu yangi butlovchi qismlarni uchratishimiz ehtimoli yuqori. Biroq, xaridorlar qurilma tanlashda nafaqat protsessor va operativ xotira, balki oʻrnatilgan SSD brendiga ham eʼtibor qaratishlari tavsiya etiladi.

LenovoSSDYMTCTexnologiyaNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58Samsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiSamsung kutilmagan qadam tashladi: 990 seriyasida DRAM-keshsiz yangi SSD paydo boʻladiBugun, 14:55iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda