Lenovo noutbuklariga Xitoyning YMTC xotira chiplari oʻrnatila boshlandi
Dunyoga mashhur Lenovo kompaniyasi oʻzining ommabop noutbuklarida ilk bor Xitoyning Yangtze Memory Technologies (YMTC) ishlab chiqaruvchisiga tegishli SSD toʻplovchilaridan foydalanishni boshladi. Notebookcheck nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu komponentlar ThinkBook 14 Gen 9 modelining yangi konfiguratsiyalarida aniqlangan. Bu holat Lenovo kabi yirik brendlarning ommaviy qurilmalarida Xitoy xotira chiplari paydo boʻlishining birinchi rasmiy holatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinovdan oʻtkazilgan ThinkBook 14 Gen 9 IPL versiyasida 512 GB hajmli, M.2 2242 formatidagi va PCIe 4.0 NVMe interfeysiga ega SSD oʻrnatilgani maʼlum boʻldi. Zamonaviy ulanish standartiga qaramay, mazkur toʻplovchining samaradorligi ushbu toifadagi noutbuklarda odatda qoʻllaniladigan Samsung yoki Western Digital kabi brendlar mahsulotlaridan sezilarli darajada ortda qolmoqda.
Tezlik va barqarorlik masalasiOʻtkazilgan test natijalari shuni koʻrsatdiki, YMTC drayverining ketma-ket oʻqish tezligi soniyasiga 3950 MB, yozish tezligi esa 2514 MB atrofida qayd etilgan. Bu koʻrsatkichlar PCIe 4.0 standarti uchun past natija hisoblanadi. Shuningdek, 4K formatidagi tasodifiy operatsiyalar tezligi ham oʻrtacha darajadan past boʻlib chiqdi, bu esa tizimning umumiy chaqqonligiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Eng asosiysi, uzoq muddatli yuklama ostida ushbu SSD qizib ketishi natijasida trottling holatiga tushadi, yaʼni haroratni pasaytirish uchun oʻz tezligini sunʼiy ravishda kamaytiradi. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi mumkin.
Bozordagi oʻzgarishlar sababiLenovo noutbuklarida Xitoy xotira chiplarining paydo boʻlishi jahon bozoridagi global oʻzgarishlar bilan bogʻliq. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt (AI) tizimlari uchun chiplarga boʻlgan talab keskin ortib borayotgani sababli, NAND-xotira bozorida tanqislik va narxlarning koʻtarilishi kuzatilmoqda. Shu sababli yirik ishlab chiqaruvchilar Samsung, Kioxia va Western Digital kabi qimmatroq yetkazib beruvchilarga muqobil sifatida Xitoy brendlariga murojaat qilmoqda.
Taʼkidlash joizki, xotira chiplari bozoridagi bu tendensiya faqat Lenovo bilan cheklanib qolmaydi. Avvalroq Apple kompaniyasi ham Xitoyning CXMT ishlab chiqaruvchisidan xotira sotib olish uchun AQSH hukumatidan ruxsat soʻrayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu esa kelajakda Xitoy texnologiyalari global elektronika bozorida yanada mustahkam oʻrin egallashidan dalolat beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham Lenovo mahsulotlari juda ommabop ekanini hisobga olsak, tez orada bizning doʻkonlarimizdagi noutbuklarda ham ushbu yangi butlovchi qismlarni uchratishimiz ehtimoli yuqori. Biroq, xaridorlar qurilma tanlashda nafaqat protsessor va operativ xotira, balki oʻrnatilgan SSD brendiga ham eʼtibor qaratishlari tavsiya etiladi.
…