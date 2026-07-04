Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»
Misr terma jamoasi va «Barselona» klubi a’zosi Hamza Abdulkarim JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi kechadigan bahs oldidan fikr bildirdi.
18 yoshli futbolchi barchaning e’tibori Lionel Messiga qaratilgan bo‘lsa-da, misrliklar butun Argentina jamoasiga qarshi kurashishini ta’kidladi.
Ikki jamoa ham qiyin yo‘ldan o‘tdi
Misr terma jamoasi pley-offning ilk bosqichida Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 finalga yo‘l oldi.
Argentina esa Kabo-Verdega qarshi o‘ta keskin bahsda qo‘shimcha bo‘limlardan so‘ng 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, navbatdagi bosqichda Misr va amaldagi jahon chempionlari o‘zaro to‘qnash keladi.
Messi haqidagi savolga qat’iy javob
Abdulkarimdan jahon chempionatida Lionel Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilgan-qilmagani so‘raldi.
«Biz birgina Messiga qarshi emas, Argentina milliy jamoasiga qarshi o‘ynaymiz», — dedi futbolchi.
Yosh hujumchining bu javobi Misr termasi raqibning bir futbolchisiga emas, balki butun jamoasiga qarshi tayyorgarlik ko‘rayotganini ko‘rsatdi.
Hozircha barcha o‘yinlarda zaxiradan tushdi
Hamza Abdulkarim Misr terma jamoasining ushbu mundialdagi to‘rtta uchrashuvining barchasida maydonga tushdi.
Biroq u har bir bahsda so‘nggi daqiqalarda zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan. Shunga qaramay, 18 yoshli futbolchi jamoaning muhim yosh iqtidorlaridan biri sifatida qaralmoqda.
«Barselona» uni sotib olishga qaror qilgan
Iyun oyi boshida «Barselona» Abdulkarimni Misrning «Al-Ahli» klubidan sotib olishga qaror qilgani ma’lum bo‘lgan edi.
Endi yosh futbolchi Argentinaga qarshi bahsda yana imkoniyat olishi va jahon futboli yulduzlariga qarshi maydonga tushishi mumkin.
…