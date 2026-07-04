Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»

·38·Sport
Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»

Misr terma jamoasi va «Barselona» klubi a’zosi Hamza Abdulkarim JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi kechadigan bahs oldidan fikr bildirdi.

18 yoshli futbolchi barchaning e’tibori Lionel Messiga qaratilgan bo‘lsa-da, misrliklar butun Argentina jamoasiga qarshi kurashishini ta’kidladi.

Ikki jamoa ham qiyin yo‘ldan o‘tdi

Misr terma jamoasi pley-offning ilk bosqichida Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 finalga yo‘l oldi.

Argentina esa Kabo-Verdega qarshi o‘ta keskin bahsda qo‘shimcha bo‘limlardan so‘ng 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, navbatdagi bosqichda Misr va amaldagi jahon chempionlari o‘zaro to‘qnash keladi.

Messi haqidagi savolga qat’iy javob

Abdulkarimdan jahon chempionatida Lionel Messiga qarshi o‘ynashni orzu qilgan-qilmagani so‘raldi.

«Biz birgina Messiga qarshi emas, Argentina milliy jamoasiga qarshi o‘ynaymiz», — dedi futbolchi.

Yosh hujumchining bu javobi Misr termasi raqibning bir futbolchisiga emas, balki butun jamoasiga qarshi tayyorgarlik ko‘rayotganini ko‘rsatdi.

Hozircha barcha o‘yinlarda zaxiradan tushdi

Hamza Abdulkarim Misr terma jamoasining ushbu mundialdagi to‘rtta uchrashuvining barchasida maydonga tushdi.

Biroq u har bir bahsda so‘nggi daqiqalarda zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan. Shunga qaramay, 18 yoshli futbolchi jamoaning muhim yosh iqtidorlaridan biri sifatida qaralmoqda.

«Barselona» uni sotib olishga qaror qilgan

Iyun oyi boshida «Barselona» Abdulkarimni Misrning «Al-Ahli» klubidan sotib olishga qaror qilgani ma’lum bo‘lgan edi.

Endi yosh futbolchi Argentinaga qarshi bahsda yana imkoniyat olishi va jahon futboli yulduzlariga qarshi maydonga tushishi mumkin.

Hamza AbdulkarimLionel MessiBarcelonaMisrArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)Bugun, 16:57Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiLisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiBugun, 16:11Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiTer Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiBugun, 15:59Fransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiFransiya jiddiy yo‘qotishga uchradi: Paragvayga qarshi Tchuamenisiz o‘ynaydiBugun, 15:19Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Misr termasi hujumchisi: «Bugun 120 million misrlikni baxtli qildik»Bugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi