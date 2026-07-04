JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1/16 final
Jahon chempionatining yana bir dramatik bahsi yakuniga yetdi. 1/16 final bosqichida amaldagi chempion Argentina debyutant Kabo-Verde bilan to‘qnash kelib, jiddiy qarshilikka uchradi va gollarga boy "drama"ning qo‘shimcha bo‘limlaridagina g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘ldi.
JCH-2026. 1/16 final
Argentina — Kabo-Verde 3:2
3 iyul, Mayami
Gollar: Messi (29), Lisandro Martines (92), Borxes (111, avtogol) — D.Duarte (59), L.Kabral (103).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…