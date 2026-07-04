Islom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdi
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov imzo qo‘ygan “Matiz” avtomobili aks etgan noyob videolavhalar keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Videoda avtomobil kuzovida Islom Karimovning shaxsiy imzosi saqlanib qolgani ko‘rinadi. Mazkur holat ushbu avtomobilni oddiy transport vositasidan tarixiy ahamiyatga ega eksponatga aylantirgan.
Ma’lum bo‘lishicha, bu yangi konveyerdan chiqqan ilk mahalliy ishlab chiqarilgan “Matiz” avtomobili bo‘lib, unga Islom Karimov 2001 yilda O‘zbekiston Mustaqilligining 10 yilligi munosabati bilan esdalik sovg‘asi sifatida imzo qo‘ygan.
Shu bois mazkur avtomobil nafaqat O‘zbekiston avtomobil sanoati tarixining muhim sahifalaridan biri, balki mamlakat mustaqilligining ilk yillariga oid ramziy eksponat sifatida ham e’tirof etilmoqda.
Videolavhalar e’lon qilingach, ular qisqa vaqt ichida minglab foydalanuvchilar tomonidan tomosha qilinib, tarix ixlosmandlari va avtomobil ishqibozlari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik ushbu noyob “Matiz”ni O‘zbekiston avtomobilsozligi tarixining qadrli yodgorliklaridan biri sifatida baholamoqda.
…