Islom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdi

·63·O‘zbekiston
Islom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov imzo qo‘ygan “Matiz” avtomobili aks etgan noyob videolavhalar keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Videoda avtomobil kuzovida Islom Karimovning shaxsiy imzosi saqlanib qolgani ko‘rinadi. Mazkur holat ushbu avtomobilni oddiy transport vositasidan tarixiy ahamiyatga ega eksponatga aylantirgan.

Ma’lum bo‘lishicha, bu yangi konveyerdan chiqqan ilk mahalliy ishlab chiqarilgan “Matiz” avtomobili bo‘lib, unga Islom Karimov 2001 yilda O‘zbekiston Mustaqilligining 10 yilligi munosabati bilan esdalik sovg‘asi sifatida imzo qo‘ygan.

Shu bois mazkur avtomobil nafaqat O‘zbekiston avtomobil sanoati tarixining muhim sahifalaridan biri, balki mamlakat mustaqilligining ilk yillariga oid ramziy eksponat sifatida ham e’tirof etilmoqda.

Videolavhalar e’lon qilingach, ular qisqa vaqt ichida minglab foydalanuvchilar tomonidan tomosha qilinib, tarix ixlosmandlari va avtomobil ishqibozlari o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik ushbu noyob “Matiz”ni O‘zbekiston avtomobilsozligi tarixining qadrli yodgorliklaridan biri sifatida baholamoqda.

Islam KarimovO'zbekistonMatiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinO‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinBugun, 18:09O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?Bugun, 17:03Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiPrezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiBugun, 16:45Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiToshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiBugun, 16:25Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaQashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaBugun, 15:48O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiO‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiBugun, 13:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??