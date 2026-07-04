Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...
Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verde ustidan qo‘shimcha bo‘limlarda qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba haqida fikr bildirdi.
Argentinaliklar favorit sifatida maydonga tushgan bo‘lsa-da, raqib ularga osonlikcha yo‘l bermadi. Messi uchrashuvdagi asosiy burilish nuqtalari va jamoasining yo‘l qo‘ygan xatolari haqida ochiq gapirdi.
«Oxirigacha kurashishni isbotlab kelyapmiz»
Messining ta’kidlashicha, Argentina terma jamoasining eng muhim xususiyatlaridan biri — qanday vaziyat bo‘lishidan qat’i nazar, so‘nggi daqiqagacha taslim bo‘lmaslik.
«Jamoamiz ancha vaqtdan buyon bir narsani isbotlab kelmoqda: biz doimo oxirigacha kurashamiz», — dedi u.
Qiyin kechgan bahsda ham argentinaliklar iroda ko‘rsatib, qo‘shimcha bo‘limlarda g‘alabani ilib ketdi.
Standart vaziyatlar Argentinani qutqardi
Messi Kabo-Verdega qarshi uchrashuvda standart vaziyatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini qayd etdi.
«Oxirgi vaqtlarda standart vaziyatlar bizda unchalik yaxshi ishlamayotgan edi. Ammo bunday o‘yinlarda ular juda muhim bo‘ladi», — dedi hujumchi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina tarkibida havodagi kurashlarda kuchli harakat qiladigan va bosh bilan yaxshi o‘ynaydigan futbolchilar bor.
«Bizda bosh bilan yaxshi o‘ynaydigan futbolchilar bor va bu ustunlikdan foydalanishga muvaffaq bo‘ldik».
Messi Kabo-Verdeni maqtadi
Argentina sardori raqibning kuchini ham alohida e’tirof etdi.
«Kabo-Verdening Ispaniya va Urugvayga yutqazmagani tasodif emas», — dedi Messi.
Uning fikricha, Kabo-Verde tartibli, jismonan baquvvat va raqibga bosim o‘tkazishni biladigan jamoa ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Argentina goldan keyin ritmni yo‘qotdi
Messi jamoasi birinchi bo‘lib gol urgach, uchrashuvni nazorat qilish osonlashadi deb o‘ylaganini aytdi. Ammo maydonda aksincha vaziyat yuzaga keldi.
«Birinchi golni urdik va endi o‘z ritmimizni topamiz deb o‘yladik. Lekin aksincha bo‘ldi».
Argentinaliklar to‘pni tez-tez yo‘qota boshladi, orqaga chekindi va raqibga qarshi samarali pressing tashkil qila olmadi.
«Biz to‘plarni yo‘qotdik, orqaga qaytdik va samarali pressingni uddalay olmadik», — dedi Messi.
Qiyin g‘alaba, muhim saboq
Argentina keyingi bosqichga yo‘l olgan bo‘lsa-da, Kabo-Verdega qarshi uchrashuv jamoaga jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.
Messining so‘zlaridan ham ko‘rinib turibdiki, «albiseleste» pley-offda xatolarni kamaytirishi va o‘yin davomida nazoratni yo‘qotmasligi kerak.
…