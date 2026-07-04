Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...

·0·Sport
Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...

Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi JCH-2026 1/16 finalida Kabo-Verde ustidan qo‘shimcha bo‘limlarda qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba haqida fikr bildirdi.

Argentinaliklar favorit sifatida maydonga tushgan bo‘lsa-da, raqib ularga osonlikcha yo‘l bermadi. Messi uchrashuvdagi asosiy burilish nuqtalari va jamoasining yo‘l qo‘ygan xatolari haqida ochiq gapirdi.

«Oxirigacha kurashishni isbotlab kelyapmiz»

Messining ta’kidlashicha, Argentina terma jamoasining eng muhim xususiyatlaridan biri — qanday vaziyat bo‘lishidan qat’i nazar, so‘nggi daqiqagacha taslim bo‘lmaslik.

«Jamoamiz ancha vaqtdan buyon bir narsani isbotlab kelmoqda: biz doimo oxirigacha kurashamiz», — dedi u.

Qiyin kechgan bahsda ham argentinaliklar iroda ko‘rsatib, qo‘shimcha bo‘limlarda g‘alabani ilib ketdi.

Standart vaziyatlar Argentinani qutqardi

Messi Kabo-Verdega qarshi uchrashuvda standart vaziyatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini qayd etdi.

«Oxirgi vaqtlarda standart vaziyatlar bizda unchalik yaxshi ishlamayotgan edi. Ammo bunday o‘yinlarda ular juda muhim bo‘ladi», — dedi hujumchi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Argentina tarkibida havodagi kurashlarda kuchli harakat qiladigan va bosh bilan yaxshi o‘ynaydigan futbolchilar bor.

«Bizda bosh bilan yaxshi o‘ynaydigan futbolchilar bor va bu ustunlikdan foydalanishga muvaffaq bo‘ldik».

Messi Kabo-Verdeni maqtadi

Argentina sardori raqibning kuchini ham alohida e’tirof etdi.

«Kabo-Verdening Ispaniya va Urugvayga yutqazmagani tasodif emas», — dedi Messi.

Uning fikricha, Kabo-Verde tartibli, jismonan baquvvat va raqibga bosim o‘tkazishni biladigan jamoa ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Argentina goldan keyin ritmni yo‘qotdi

Messi jamoasi birinchi bo‘lib gol urgach, uchrashuvni nazorat qilish osonlashadi deb o‘ylaganini aytdi. Ammo maydonda aksincha vaziyat yuzaga keldi.

«Birinchi golni urdik va endi o‘z ritmimizni topamiz deb o‘yladik. Lekin aksincha bo‘ldi».

Argentinaliklar to‘pni tez-tez yo‘qota boshladi, orqaga chekindi va raqibga qarshi samarali pressing tashkil qila olmadi.

«Biz to‘plarni yo‘qotdik, orqaga qaytdik va samarali pressingni uddalay olmadik», — dedi Messi.

Qiyin g‘alaba, muhim saboq

Argentina keyingi bosqichga yo‘l olgan bo‘lsa-da, Kabo-Verdega qarshi uchrashuv jamoaga jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.

Messining so‘zlaridan ham ko‘rinib turibdiki, «albiseleste» pley-offda xatolarni kamaytirishi va o‘yin davomida nazoratni yo‘qotmasligi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)Bugun, 16:57Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Bugun, 16:18Lisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiLisandro Martinez ogʻir jarohat tufayli faoliyatini yakunlash haqida oʻylaganini tan oldiBugun, 16:11Ter Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiTer Stegen faoliyatini Niderlandiyada davom ettirishi kutilmoqda: Barselona va Ayaks kelishuvga erishdiBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi