JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
So‘ngra jamoalar penaltilar seriyasida kuch sinashdi. Unda esa misrliklar 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Jahon chempionatida 1/16 final bosqichi bahslari davom etmoqda. Avstraliya hamda Misr jamoalari o‘rtasida kechgan bellashuvning asosiy vaqti va qo‘shimcha bo‘limlarda g‘olib nomi aniqlanmadi.
So‘ngra jamoalar penaltilar seriyasida kuch sinashdi. Unda esa misrliklar 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
JCH-2026. 1/16 final bosqichi.
Avstraliya — Misr 1:1
Penaltilar seriyasi — 2:4
4 iyul, Arlington.
Gollar: Hani 55 (avt) — Ashur 13.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…