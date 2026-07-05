Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi

·0·Sport
Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi

Marokash milliy jamoasi yarimhimoyachisi Azzedin Unahi JCH-2026 pley-offida Kanadaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvning bosh qahramoniga aylandi. Ikkita gol urgan futbolchi FIFA talqiniga ko‘ra bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.

Afrika vakillari mezbon jamoalardan biri bo‘lgan Kanadani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, jahon chempionati chorakfinaliga yo‘l oldi.

Unahi dubl bilan g‘alabani ta’minladi

Uchrashuvning birinchi bo‘limida hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin Marokash o‘yinni o‘z nazoratiga oldi.

Azzedin Unahi raqib darvozasini ikki marta ishg‘ol qilib, jamoasining muhim g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi. Uning ikkinchi taymdagi gollari Kanada qarshiligini sindirgan asosiy omil bo‘ldi.

FIFA Unahini eng yaxshi futbolchi deb topdi

Bahs yakunlangach, FIFA marokashlik yarimhimoyachini uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida e’tirof etdi.

Unahi nafaqat dubl qayd etdi, balki maydon markazidagi faolligi, hujumlarni tashkil etishi va muhim vaziyatlardagi sovuqqonligi bilan ham ajralib turdi.

Marokash ikkinchi bor chorakfinalda

Kanada ustidan qozonilgan g‘alaba Marokash futboli tarixida yana bir muhim sahifa ochdi.

Shu tariqa, Afrika jamoasi o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempionatining chorakfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.

Endi marokashliklar mundialdagi yurishini davom ettirib, yana bir tarixiy natija uchun kurash olib boradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi