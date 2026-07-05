Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldi
Marokash milliy jamoasi yarimhimoyachisi Azzedin Unahi JCH-2026 pley-offida Kanadaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvning bosh qahramoniga aylandi. Ikkita gol urgan futbolchi FIFA talqiniga ko‘ra bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.
Afrika vakillari mezbon jamoalardan biri bo‘lgan Kanadani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, jahon chempionati chorakfinaliga yo‘l oldi.
Unahi dubl bilan g‘alabani ta’minladi
Uchrashuvning birinchi bo‘limida hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan keyin Marokash o‘yinni o‘z nazoratiga oldi.
Azzedin Unahi raqib darvozasini ikki marta ishg‘ol qilib, jamoasining muhim g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi. Uning ikkinchi taymdagi gollari Kanada qarshiligini sindirgan asosiy omil bo‘ldi.
FIFA Unahini eng yaxshi futbolchi deb topdi
Bahs yakunlangach, FIFA marokashlik yarimhimoyachini uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida e’tirof etdi.
Unahi nafaqat dubl qayd etdi, balki maydon markazidagi faolligi, hujumlarni tashkil etishi va muhim vaziyatlardagi sovuqqonligi bilan ham ajralib turdi.
Marokash ikkinchi bor chorakfinalda
Kanada ustidan qozonilgan g‘alaba Marokash futboli tarixida yana bir muhim sahifa ochdi.
Shu tariqa, Afrika jamoasi o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempionatining chorakfinal bosqichiga yo‘llanma oldi.
Endi marokashliklar mundialdagi yurishini davom ettirib, yana bir tarixiy natija uchun kurash olib boradi.
…