Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindi

·15·Jamiyat
Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindi

Toshkent viloyatida yangi dorixona filialini ochmoqchi bo‘lgan tadbirkordan litsenziya masalasini hal qilib berish evaziga pul talab qilingani aytilmoqda. Holat yuzasidan mas’ul xodimga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Tadbirkor litsenziya olish uchun murojaat qilgan

Toshkent viloyatida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkor yangi dorixona filiali ochish maqsadida Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi «Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi» davlat muassasasiga litsenziya olish uchun ariza bergan.

Biroq litsenziyalash jarayonida markaz xodimi undan pul talab qilgani aniqlangan.

6 million so‘m so‘ralgan

Ma’lum qilinishicha, Markazning litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi bosh mutaxassisi tadbirkorga litsenziyani mansabdor tanishlari orqali ijobiy hal qilib berishni va’da qilgan.

Buning evaziga u 6 million so‘m so‘ragan.

Pulning bir qismi olingan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, xodim talab qilingan pulning 4 million so‘mini olgan.

Biroq qolgan 2 million so‘m berilmaganidan so‘ng, tadbirkorning litsenziya olish bo‘yicha so‘rovnomasiga rad javobi berilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan markaz xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Unga Jinoyat kodeksining:

  • 168-moddasi;

  • 25, 211-moddalari bo‘yicha ayblov qo‘yilgan.

Ayni paytda holatning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

TashkentPharmaceutical Products Safety CenterMinistry of Health
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiBugun, 00:39Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Bugun, 00:23MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiMIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiKecha, 20:36Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiKecha, 19:11Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiKecha, 19:08970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Kecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi