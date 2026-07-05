3 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
3 iyuldan 4 iyulga o‘tar kechasi yuz bergan kuchli momaqaldiroq va chaqmoqlar hatto kosmosdan ham yaqqol ko‘rindi. NASA tomonidan taqdim etilgan tasvirlarda Yer orbitasidan bulutlar ichida ketma-ket chaqnayotgan ulkan chaqmoqlar aks etgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu tabiiy hodisa O‘zbekiston hududi ustida kuzatilgani aytilmoqda. Video qisqa vaqt ichida millionlab tomoshabinlarning e’tiborini tortdi va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi.m
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…