Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildi

·0·Jamiyat
Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildi

O‘zbekistonda talabalar turar joylarini davlat-xususiy sheriklik asosida qurish va moliyalashtirish tartibi yangilandi. Endi tadbirkorlar zamonaviy yotoqxonalar quradi, davlat esa qurilish va ulardan foydalanish xarajatlarining bir qismini qoplab beradi.

Yangi tizim talabalar uchun turar joylar sonini oshirish, xususiy sektorni jalb qilish va yotoqxonalardagi sharoitni yaxshilashga qaratilgan.

Loyiha kamida 200 o‘rinli bo‘lishi kerak

Hukumat qaroriga ko‘ra, davlat-xususiy sheriklik asosidagi yangi loyihalar kamida 200 o‘rinli talabalar turar joyini qurishni nazarda tutishi lozim.

Tadbirkorlar davlat bilan tuzilgan bitim asosida yotoqxonani qurish, jihozlash va boshqarish bilan shug‘ullanadi.

Davlat esa belgilangan limit doirasida har bir yotoq o‘rni uchun qurilish xarajatlarining 50 foizigacha subsidiya ajratadi.

Talabalar to‘lovining bir qismi qoplanadi

Yotoqxonada yashash uchun to‘lov miqdori davlat va xususiy sherik o‘rtasidagi kelishuv asosida belgilanadi.

Davlat qabul komissiyasi orqali joylashtirilgan talabalar uchun yotoqxonani saqlash va undan foydalanish xarajatlarining 50 foizigacha davlat budjeti hisobidan qoplab beriladi.

Subsidiyalar maxsus elektron platforma orqali talabalarning biometrik identifikatsiyasi asosida hisoblanadi. Bu mablag‘larni haqiqatan yotoqxonada yashayotgan talabalar uchun ajratish imkonini beradi.

Bo‘sh o‘rinlarga boshqa talabalar ham joylashishi mumkin

Agar talabalar turar joyida bo‘sh o‘rinlar qolsa, ularga boshqa oliy ta’lim tashkilotlarida tahsil olayotgan talabalarni ham joylashtirishga ruxsat beriladi.

Shuningdek, yotoqxona uchun ajratilgan yer maydonida bitimda ko‘rsatilgan yotoq o‘rinlaridan tashqari qolgan bo‘sh hududlardan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanish mumkin bo‘ladi.

Bu yerda oshxona, maishiy xizmat, savdo yoki talabalar uchun boshqa servis obyektlari tashkil qilinishi mumkin.

50 o‘rinli yotoqxonalar amaliyoti bekor qilinadi

2026 yil 1 iyuldan davlat oliy ta’lim tashkilotlari buyurtmasi asosida tadbirkorlar tomonidan 50 o‘rinli yangi yotoqxonalar qurish amaliyoti bekor qilinadi.

Biroq avval boshlangan loyihalar to‘xtatilmaydi. Ular tuzilgan bitimlar muddati yakunlangunga qadar amaldagi tartib asosida davom ettiriladi.

Yangi tizim orqali yirik va zamonaviy talabalar turar joylarini ko‘paytirish hamda yotoqxonaga ehtiyojmand yoshlarni qamrab olish rejalashtirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiDorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiBugun, 00:28Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Bugun, 00:23MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiMIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiKecha, 20:36Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiKecha, 19:11Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiKecha, 19:08970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Kecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi