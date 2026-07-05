JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdi

·53·Sport
JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdi

JCH-2026 nimchorak finalining ilk uchrashuvida Marokash terma jamoasi Kanada ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi. Afrika vakillari ikkinchi taymda uchta gol urib, raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.

Birinchi taymda hisob ochilmadi

Uchrashuvning dastlabki bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratishga uringan bo‘lsa-da, tanaffusga qadar darvozalar daxlsiz qoldi.

Asosiy voqealar ikkinchi taymda boshlandi.

Ounaxi sakkiz daqiqada ikki gol urdi

50-daqiqada marokashliklar standart vaziyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Golga Azzedin Ounaxi mualliflik qildi.

82-daqiqada Marokash tezkor qarshi hujum tashkil etib, Kanadani ikkinchi bor jazoladi. Bu safar ham Ounaxi aniq zarba yo‘llab, dubl qayd etdi.

Rahimi g‘alabaga nuqta qo‘ydi

Kanada so‘nggi daqiqalarda hisobni qisqartirishga harakat qildi, ammo buning o‘rniga yana bir gol o‘tkazib yubordi.

90+8-daqiqada Rahimi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.

JCH-2026. 1/8 final
Kanada – Marokash 0:3
Gollar: Unahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Kanada: Krepo, Jonston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fujerol, Eushtakio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmad (Promis Devid, 79), Byukenen (Jeyden Nelson, 88), Oluvaseyi (Kayl Larin, 63), Jonatan Devid.
Marokash: Bunu, Hakimi, Issa Diop (Sadane, 87), Mazraui, Xalxal, El Aynaui, Buaddi (Amrabat, 63), Unahi (El-Murabet, 87), Saybari (Rahimi, 22), El Xannus (Talbi, 63), Braim Dias.

Marokash chorak finalda

Shu tariqa, Marokash JCH-2026 nimchorak finalidagi ishonchli g‘alaba orqali chorak finalga yo‘l oldi.

Afrika jamoasi birinchi taymda sabr bilan harakat qildi, ikkinchi bo‘limda esa imkoniyatlaridan maksimal foydalanib, turnirdegi yurishini davom ettirdi.

MarokashKanadaAzzedine OunahiRahimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi