JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdi
JCH-2026 nimchorak finalining ilk uchrashuvida Marokash terma jamoasi Kanada ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi. Afrika vakillari ikkinchi taymda uchta gol urib, raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
Birinchi taymda hisob ochilmadi
Uchrashuvning dastlabki bo‘limi teng kurashlar ostida o‘tdi. Har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratishga uringan bo‘lsa-da, tanaffusga qadar darvozalar daxlsiz qoldi.
Asosiy voqealar ikkinchi taymda boshlandi.
Ounaxi sakkiz daqiqada ikki gol urdi
50-daqiqada marokashliklar standart vaziyatdan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Golga Azzedin Ounaxi mualliflik qildi.
82-daqiqada Marokash tezkor qarshi hujum tashkil etib, Kanadani ikkinchi bor jazoladi. Bu safar ham Ounaxi aniq zarba yo‘llab, dubl qayd etdi.
Rahimi g‘alabaga nuqta qo‘ydi
Kanada so‘nggi daqiqalarda hisobni qisqartirishga harakat qildi, ammo buning o‘rniga yana bir gol o‘tkazib yubordi.
90+8-daqiqada Rahimi raqib darvozasini ishg‘ol qilib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 3:0.
JCH-2026. 1/8 final
Kanada – Marokash 0:3
Gollar: Unahi 50, 82, Rahimi 90+8.
Kanada: Krepo, Jonston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fujerol, Eushtakio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmad (Promis Devid, 79), Byukenen (Jeyden Nelson, 88), Oluvaseyi (Kayl Larin, 63), Jonatan Devid.
Marokash: Bunu, Hakimi, Issa Diop (Sadane, 87), Mazraui, Xalxal, El Aynaui, Buaddi (Amrabat, 63), Unahi (El-Murabet, 87), Saybari (Rahimi, 22), El Xannus (Talbi, 63), Braim Dias.
Marokash chorak finalda
Shu tariqa, Marokash JCH-2026 nimchorak finalidagi ishonchli g‘alaba orqali chorak finalga yo‘l oldi.
Afrika jamoasi birinchi taymda sabr bilan harakat qildi, ikkinchi bo‘limda esa imkoniyatlaridan maksimal foydalanib, turnirdegi yurishini davom ettirdi.
…