Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildi

·0·Dunyo
Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildi

Misrda arxeologlar mamlakat tarixini yanada chuqurroq ochib beruvchi muhim topilmalarni aniqladi. Mamlakatning g‘arbidagi Liviya sahrosida joylashgan Daxla vohasida Vizantiya imperiyasi davriga mansub IV asr shahrining qoldiqlari topildi. Shuningdek, Aleksandriya yaqinidagi Marina-el-Alameyn hududida 18 ta qadimiy maqbara aniqlangan. Bu haqda Associated Press mamlakat Turizm va qadimiy yodgorliklar vazirligi ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Daxla vohasida shimol-janub va sharq-g‘arb yo‘nalishida kesishuvchi ko‘chalarga ega qadimiy shahar tarhi aniqlangan. Bosh ko‘chalar atrofida ibodatxona, ikki kuzatuv minorasi, qalin mustahkam devorli mudofaa inshootlari hamda gumbazli turarjoy binolari qoldiqlari topilgan. Arxeologlardan biri diakon (ruhoniy yordamchisi) uyi sifatida baholangan inshoot ibodatxona qurilgunga qadar cherkov vazifasini ham bajarganini ta’kidlamoqda.

Qazishmalar davomida non pishirish pechlari, oshxona anjomlari, mahsulotlarni maydalash uchun ishlatilgan tosh qurollar ham topildi. Shuningdek, Vizantiya imperatorlari tasviri tushirilgan, lotincha yozuvlar va nasroniylik ramzlari aks etgan yaxshi saqlangan bronza tangalar, shuningdek, Rim imperatori Konstansiy II (337–361 yillar) hukmronligi davriga mansub oltin tangalar ham arxeologlar e’tiborini tortdi.

Marina-el-Alameyn hududida esa 18 ta qadimiy maqbara — 11 tasi qoyalarga o‘yilgan, 7 tasi yer ustida qurilgan qabrlar kashf etildi. Bu yerdan sopol idishlar, amforalar, chiroqlar, likoplar, qurbongohlar, ohaktosh kosalar, dafn marosimida marhumlarning og‘ziga qo‘yilgan to‘rtta oltin tanga, ichida skelet qoldiqlari saqlangan 2,5 metrli granit sarkofag hamda gipsdan yasalgan sfinks haykalining parchalari ham topildi.

Mutaxassislar ushbu topilmalar Misr hududida Vizantiya va Rim davridagi hayot, shaharsozlik, diniy an’analar va dafn marosimlarini yanada yaxshiroq o‘rganish imkonini berishini ta’kidlamoqda. Bu kashfiyotlar mamlakatning boy arxeologik merosini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaAQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaKecha, 19:37Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaKecha, 19:04Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiTurkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiKecha, 16:27Meksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiMeksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiKecha, 15:58Hindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiHindistonda gaz ortilgan tanker portlab ketdiKecha, 15:52Yo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiYo‘qolgan it virusli video sabab egasiga qaytdiKecha, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi