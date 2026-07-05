Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo‘shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampni AQSH milliy bayrami — Mustaqillik kuni hamda mamlakat mustaqilligining 250 yilligi bilan tabrikladi.
Davlatimiz rahbari tabrik maktubida Amerika xalqiga tinchlik, farovonlik va taraqqiyot tilab, ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko‘tarilayotganini ta’kidladi.
Amerika xalqiga samimiy tilaklar bildirildi
Shavkat Mirziyoyev tabrik maktubida Donald Tramp va do‘st Amerika xalqini ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi nomidan qutladi.
«Sizga hamda do‘st Amerika xalqiga ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi nomidan eng samimiy tabriklar va ezgu tilaklarni yo‘llashdan g‘oyat mamnunman», — deyiladi maktubda.
O‘zbekiston rahbari Donald Trampning rahbarligi ostida AQSHning iqtisodiy qudrati va xalqaro ta’siri oshib borayotganini qayd etdi.
Uning ta’kidlashicha, Amerika global taraqqiyot va xavfsizlikni ta’minlashda muhim o‘rin tutib, boshqa davlatlar bilan amaliy hamkorlikni jadal rivojlantirmoqda.
O‘zbekiston — AQSH aloqalari yangi mazmun kasb etmoqda
Shavkat Mirziyoyev AQSHdagi ijobiy jarayonlar O‘zbekiston va Amerika o‘rtasidagi munosabatlarni har tomonlama kengaytirish uchun mustahkam zamin yaratayotganini bildirdi.
Davlatimiz rahbari o‘zaro hurmat, ishonch va mushtarak manfaatlarga asoslangan ikki tomonlama aloqalar yangi mazmun bilan boyib borayotganini alohida ta’kidladi.
Maktubda hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari sifatida:
o‘zaro savdo hajmini oshirish;
qo‘shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish;
muhim mineral resurslar sohasidagi sheriklikni kengaytirish;
innovatsion kooperatsiyani chuqurlashtirish qayd etildi.
Xavfsizlik sohasidagi hamkorlik kuchaytiriladi
O‘zbekiston rahbari xavfsizlik sohasidagi muloqot va amaliy sheriklikni yanada mustahkamlashdan manfaatdor ekanini bildirdi.
Xususan, ikki mamlakatning quyidagi zamonaviy tahdidlarga qarshi birgalikdagi sa’y-harakatlarini kengaytirish muhimligi ta’kidlandi:
noqonuniy migratsiya;
terrorizm va ekstremizm;
transmilliy jinoyatchilik;
giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi.
Ushbu yo‘nalishlardagi hamkorlik ikki davlat xavfsizligi bilan birga mintaqaviy barqarorlik uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi.
«S5+1» doirasidagi sheriklikka katta umid bildirildi
Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy va global formatlardagi hamkorlikka ham alohida to‘xtaldi.
O‘zbekiston rahbari, avvalo, «S5+1» platformasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro institutlar doirasidagi munosabatlar Donald Trampning faol qo‘llab-quvvatlashi bilan sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishiga ishonch bildirdi.
Mayamidagi uchrashuv kutilmoqda
Tabrik maktubi yakunida Shavkat Mirziyoyev joriy yil dekabr oyida Mayami shahrida bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmalik» sammiti doirasida Donald Tramp bilan uchrashuvni katta qiziqish bilan kutayotganini ta’kidladi.
Kutilayotgan muloqot O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi savdo, investitsiya, xavfsizlik va xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.
…