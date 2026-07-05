Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi

·0·O‘zbekiston
Mirziyoyev Trampga AQSHning 250 yilligi munosabati bilan tabrik yo‘lladi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo‘shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampni AQSH milliy bayrami — Mustaqillik kuni hamda mamlakat mustaqilligining 250 yilligi bilan tabrikladi.

Davlatimiz rahbari tabrik maktubida Amerika xalqiga tinchlik, farovonlik va taraqqiyot tilab, ikki mamlakat o‘rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko‘tarilayotganini ta’kidladi.

Amerika xalqiga samimiy tilaklar bildirildi

Shavkat Mirziyoyev tabrik maktubida Donald Tramp va do‘st Amerika xalqini ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi nomidan qutladi.

«Sizga hamda do‘st Amerika xalqiga ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi nomidan eng samimiy tabriklar va ezgu tilaklarni yo‘llashdan g‘oyat mamnunman», — deyiladi maktubda.

O‘zbekiston rahbari Donald Trampning rahbarligi ostida AQSHning iqtisodiy qudrati va xalqaro ta’siri oshib borayotganini qayd etdi.

Uning ta’kidlashicha, Amerika global taraqqiyot va xavfsizlikni ta’minlashda muhim o‘rin tutib, boshqa davlatlar bilan amaliy hamkorlikni jadal rivojlantirmoqda.

O‘zbekiston — AQSH aloqalari yangi mazmun kasb etmoqda

Shavkat Mirziyoyev AQSHdagi ijobiy jarayonlar O‘zbekiston va Amerika o‘rtasidagi munosabatlarni har tomonlama kengaytirish uchun mustahkam zamin yaratayotganini bildirdi.

Davlatimiz rahbari o‘zaro hurmat, ishonch va mushtarak manfaatlarga asoslangan ikki tomonlama aloqalar yangi mazmun bilan boyib borayotganini alohida ta’kidladi.

Maktubda hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari sifatida:

  • o‘zaro savdo hajmini oshirish;

  • qo‘shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish;

  • muhim mineral resurslar sohasidagi sheriklikni kengaytirish;

  • innovatsion kooperatsiyani chuqurlashtirish qayd etildi.

Xavfsizlik sohasidagi hamkorlik kuchaytiriladi

O‘zbekiston rahbari xavfsizlik sohasidagi muloqot va amaliy sheriklikni yanada mustahkamlashdan manfaatdor ekanini bildirdi.

Xususan, ikki mamlakatning quyidagi zamonaviy tahdidlarga qarshi birgalikdagi sa’y-harakatlarini kengaytirish muhimligi ta’kidlandi:

  • noqonuniy migratsiya;

  • terrorizm va ekstremizm;

  • transmilliy jinoyatchilik;

  • giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi.

Ushbu yo‘nalishlardagi hamkorlik ikki davlat xavfsizligi bilan birga mintaqaviy barqarorlik uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi qayd etildi.

«S5+1» doirasidagi sheriklikka katta umid bildirildi

Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy va global formatlardagi hamkorlikka ham alohida to‘xtaldi.

O‘zbekiston rahbari, avvalo, «S5+1» platformasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro institutlar doirasidagi munosabatlar Donald Trampning faol qo‘llab-quvvatlashi bilan sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishiga ishonch bildirdi.

Mayamidagi uchrashuv kutilmoqda

Tabrik maktubi yakunida Shavkat Mirziyoyev joriy yil dekabr oyida Mayami shahrida bo‘lib o‘tadigan «Katta yigirmalik» sammiti doirasida Donald Tramp bilan uchrashuvni katta qiziqish bilan kutayotganini ta’kidladi.

Kutilayotgan muloqot O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi savdo, investitsiya, xavfsizlik va xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladiToshkentda 12 ta sun’iy ko‘l va raqamli turistik xaritalar yaratiladiKecha, 20:36O‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinO‘zbekistonda mol go‘shtining narxi pasayishi mumkinKecha, 18:09Islom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdiIslom Karimov imzo qo‘ygan noyob “Matiz” videosi katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 17:21O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?Kecha, 17:03Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiPrezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdiKecha, 16:45Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiToshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??