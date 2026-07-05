Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqda
Jahon elektronika bozorining yetakchi ishtirokchisi Samsung kompaniyasi operativ xotira (DRAM) chiplari narxini navbatdagi bosqichda oshirishga qaror qildi. Kompaniya oʻz mijozlarini joriy chorakda oʻrtacha sotuv narxlari taxminan 20 foizga koʻtarilishi haqida rasman ogohlantirdi. Bu holat nafaqat sanoat uskunalariga, balki oddiy isteʼmolchilar foydalanadigan smartfon va noutbuklar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung mahsulotlari narxining oshishi soʻnggi oylardagi barqaror tendensiyaning davomidir. Raqamlar shuni koʻrsatadiki, 2024-yilning birinchi choragida DRAM chiplarining oʻrtacha narxi 90 foizdan koʻproqqa, ikkinchi chorakda esa yana 50 foizga oʻsgan edi. Yangi narx siyosati fonida, ayniqsa yuqori unumdorlikka ega LPDDR5X chiplari sezilarli darajada qimmatlashishi bashorat qilinmoqda.
Sunʼiy intelekt va bozor tanqisligiEkspertlarning fikricha, narxlar koʻtarilishining asosiy sababi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishidir. Hozirda yirik maʼlumotlar markazlari (data-centers) ChatGPT va boshqa yirik til modellarini qoʻllab-quvvatlash uchun ulkan hajmdagi operativ xotiraga ehtiyoj sezmoqda. TrendForce tahlilchilari uchinchi chorakda DRAM bozorida umumiy narxlar 13–18 foizga, NAND flesh-xotiralari esa 10–15 foizga qimmatlashishini taxmin qilmoqda.
Ushbu jarayon Oʻzbekiston bozoriga ham taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Mamlakatimizda sotilayotgan noutbuk va smartfonlarning aksariyati aynan Samsung butlovchi qismlariga tayanadi. Agar avvalari 16 GB operativ xotira standart hisoblangan boʻlsa, endilikda bunday hajmdagi qurilmalar "lyuks" segmentiga kirib qolishi yoki ularning narxi sezilarli darajada oshishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchilar, jumladan Apple va boshqa yirik brendlar, butlovchi qismlar narxi oshishini yakuniy mahsulot tannarxiga kiritishni boshlagan. Masalan, Apple kompaniyasi ayrim yangi modellar narxi oshishini aynan xotira va boshqa komponentlar qimmatlashgani bilan izohlagan edi. Bu tendensiya, ayniqsa, yilning ikkinchi yarmida flagman smartfonlar va oʻyin noutbuklari segmentida yaqqol koʻzga tashlanadi.
Isteʼmolchilar uchun oqibatlarXotira chiplari narxi oshishi quyidagi qurilmalarga eng koʻp taʼsir qiladi:
- Yuqori unumdorlikka ega flagman smartfonlar;
- Geymerlar uchun moʻljallangan noutbuklar;
- Premium klassdagi ultrabuklar;
- Server va korporativ ish stansiyalari.
…