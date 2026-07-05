Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqda

·20·Texno
Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqda

Jahon elektronika bozorining yetakchi ishtirokchisi Samsung kompaniyasi operativ xotira (DRAM) chiplari narxini navbatdagi bosqichda oshirishga qaror qildi. Kompaniya oʻz mijozlarini joriy chorakda oʻrtacha sotuv narxlari taxminan 20 foizga koʻtarilishi haqida rasman ogohlantirdi. Bu holat nafaqat sanoat uskunalariga, balki oddiy isteʼmolchilar foydalanadigan smartfon va noutbuklar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung mahsulotlari narxining oshishi soʻnggi oylardagi barqaror tendensiyaning davomidir. Raqamlar shuni koʻrsatadiki, 2024-yilning birinchi choragida DRAM chiplarining oʻrtacha narxi 90 foizdan koʻproqqa, ikkinchi chorakda esa yana 50 foizga oʻsgan edi. Yangi narx siyosati fonida, ayniqsa yuqori unumdorlikka ega LPDDR5X chiplari sezilarli darajada qimmatlashishi bashorat qilinmoqda.

Sunʼiy intelekt va bozor tanqisligi

Ekspertlarning fikricha, narxlar koʻtarilishining asosiy sababi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishidir. Hozirda yirik maʼlumotlar markazlari (data-centers) ChatGPT va boshqa yirik til modellarini qoʻllab-quvvatlash uchun ulkan hajmdagi operativ xotiraga ehtiyoj sezmoqda. TrendForce tahlilchilari uchinchi chorakda DRAM bozorida umumiy narxlar 13–18 foizga, NAND flesh-xotiralari esa 10–15 foizga qimmatlashishini taxmin qilmoqda.

Ushbu jarayon Oʻzbekiston bozoriga ham taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Mamlakatimizda sotilayotgan noutbuk va smartfonlarning aksariyati aynan Samsung butlovchi qismlariga tayanadi. Agar avvalari 16 GB operativ xotira standart hisoblangan boʻlsa, endilikda bunday hajmdagi qurilmalar "lyuks" segmentiga kirib qolishi yoki ularning narxi sezilarli darajada oshishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchilar, jumladan Apple va boshqa yirik brendlar, butlovchi qismlar narxi oshishini yakuniy mahsulot tannarxiga kiritishni boshlagan. Masalan, Apple kompaniyasi ayrim yangi modellar narxi oshishini aynan xotira va boshqa komponentlar qimmatlashgani bilan izohlagan edi. Bu tendensiya, ayniqsa, yilning ikkinchi yarmida flagman smartfonlar va oʻyin noutbuklari segmentida yaqqol koʻzga tashlanadi.

Isteʼmolchilar uchun oqibatlar

Xotira chiplari narxi oshishi quyidagi qurilmalarga eng koʻp taʼsir qiladi:

  • Yuqori unumdorlikka ega flagman smartfonlar;
  • Geymerlar uchun moʻljallangan noutbuklar;
  • Premium klassdagi ultrabuklar;
  • Server va korporativ ish stansiyalari.
Hozirgi vaqtda taklif hajmi oʻsib borayotgan talabni qondira olmayapti. Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun zarur boʻlgan komponentlarga boʻlgan defitsit saqlanib qolar ekan, operativ xotira narxlari arzonlashishi haqida gapirishga hali erta. Mutaxassislar yangi qurilma sotib olishni rejalashtirgan foydalanuvchilarga xaridni kechiktirmaslikni tavsiya qilmoqdalar, chunki yil oxirigacha chakana savdo doʻkonlarida narxlar yanada koʻtarilishi ehtimoli yuqori.

SamsungDRAMTexnologiyaSmartfonIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda